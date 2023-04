DT del PSG Christophe Galtier es acusado de racismo; reportan que ya ha recibido amenazas de muerte

Comparta este artículo

París, Francia.- El entrenador del París Saint Germain (PSG), Christophe Galtier, se encuentra metido un gran problema en Francia luego de que fuera acusado de racismo por parte del exdirector deportivo del Niza, Julien Fournier, quien habría revelado una conversación que tuvo con el entrenador a través de un correo electrónico en el que se habría quejado de que en el equipo hubiera varios futbolistas musulmanes y de color.

Según información del programa de RMC Sports de Francia, After Foot, Fournier se habría quejado de los dichos del entrenador Galtier, cuando éste dirigía al Niza en 2021 y en donde habría exhibido, en un correo electrónico, la conversación que tuvo con el entonces entrenador del club en la que habría expresado su molestia porque en el equipo había futbolistas de color y musulmanes, algo que al parecer le parecía inconcebible al estratega.

"Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo 'puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho'. Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo", escribió Fournier, según la información del medio francés.

En la información revelada por RMC Sport, también hubo un desencuentro con John Valovic-Galtier quien es hijo del entrenador y quien al parecer compartía el sentir de su padre. "Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: 'has construido un equipo de escoria', contó Fournier en el correo.

Pero no habría quedado ahí y continuó: "Le pedí que fuera más preciso y añadió: 'Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde'. Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente", contó Fournier según lo presentado por el medio francés. Ante estos hechos se han generado todo tipo de reacciones en Francia.

A través de su abogado, Galtier negó lo ocurrido en un comunicado y consideró que fueron "comentarios insultantes y difamatorios", mientras que RMC Sport reveló que tras lo informado el entrenador ha recibido al menos cinco mil mensajes, entre las que había amenazas de muerte, motivo por el que el PSG ha decidido ponerle protección a él y su familia.

