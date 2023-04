Estados Unidos presenta convocatoria para amistoso contra México; Alejandro Zendejas fue descartado

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- La selección de Estados Unidos reveló su convocatoria de 23 jugadores para el partido amistoso que tendrán contra México el próximo 19 de abril y en la que destaca la ausencia del jugador del América, Alejandro Zendejas quien sufrió una fractura de nariz por lo que no fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico estadounidense para este partido amistoso que al no estar dentro del calendario de fecha FIFA ambos planteles no podrán contar con sus mejores figuras.

Sin embargo, en la selección de las barras y las estrellas si estará un futbolista que milita en Europa, ya que Sergiño Dest fue cedido por el Milan para participar en este juego. También destaca la presencia del argentino-estadounidense Alan Soñora quien milita en el FC Juárez de la Liga MX. Todos los demás jugadores son procedentes de la Major League Soccer (MLS) y además de algunos elementos exmundialistas también destacan algunos mexico-estadounidenses.

Por ejemplo el delantero Paul Arriola, viejo conocido del futbol mexicano por su paso con Tijuana, así como el delantero Brandon Vázquez, que hasta hace poco era elegible también para la Selección Mexicana, pero que ya se ha decantado por las barras y estrellas. También está el caso de Cade Cowell, quien también es elegible por México y cuenta con apenas dos participaciones en partidos amistosos como seleccionado estadounidense.

Cowell de 19 años, quien podría jugar el próximo Mundial Sub 20 con Estados Unidos, parece que también elegirá a la selección norteamericana. Se espera que este miércoles, el Tricolor también revele a sus futbolistas convocados en una lista que promete algunas sorpresas. Será el próximo 19 de abril cuando México y Estados Unidos se enfrenten en Glendale, Arizona en una edición más del clásico de Concacaf.

Lista completa de convocados de Estados Unidos

Porteros: Drake Callender (Inter Miami), Roman Celentano (FC Cincinnati), Sean Johnson (Toronto FC, CAN). Defensas: Sergiño Dest (AC Milan, ITA), Aaron Long (LAFC), Julian Gressel (Vancouver Whitecaps, CAN), Matt Miazga (FC Cincinnati), Shaq Moore (Nashville SC), Caleb Wiley (Atlanta United), Joshua Wynder (Louisville City), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Walker Zimmerman (Nashville SC).

Mediocampistas: Kellyn Acosta (LAFC), Aidan Morris (Columbus Crew), Cristian Roldan (Seattle Sounders), James Sands (New York City FC), Alan Soñora (FC Juárez, MEX), Jackson Yueill (San Jose Earthquakes). Delanteros: Paul Arriola (FC Dallas), Cade Cowell (San Jose Earthquakes), Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Brandon Vázquez (FC Cincinnati).

