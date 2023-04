José Urquidy consigue su primer triunfo de la temporada de MLB en blanqueada de Astros a Pittsburgh

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- El mexicano José Urquidy tuvo una gran tarde en la que consiguió su primer triunfo de la temporada 2023 de la Major League Baseball (MLB), luego de haber salido sin decisión en sus anteriores encuentros. Ahora tuvo una destacada actuación con la que contribuyó a la blanqueada de los Houston Astros 7-0 sobre los Pittsburgh Pirates, juego con el que además el equipo del mexicano se llevó la serie.

Urquidy lanzó seis entradas en donde solo admitió dos imparables, ninguna carrera, otorgó tres bases por bolas y recetó dos chocolates que dejaron su actividad en 2.35 y con la pizarra de 5-0 en ese momento en favor de su equipo. Así el pitcher nacido en Sinaloa completó su gran actuación en un encuentro donde sus rivales no encontraron la manera de cambiar las condiciones en su favor.

Tras un par de entradas en blanco, fue en la tercera alta cuando se movió la pizarra con Abreu quien bateó un doble al jardín izquierdo permitiendo que McCormick anotara. Para el cuarto inning, Corey Julks bateó un home run entre el jardín izquierdo y el central para aumentar la ventaja de su equipo. Este fue el primer cuadrangular para el pelotero nacido en Texas en las Grandes Ligas.

En la séptima entrada Bregman bateó cuadrangular hacia el jardín izquierdo, permitiendo a Díaz y McCormick anotar con lo que aumentaron todavía más su ventaja en la pizarra. Ya en la octava lograron cifras definitivas con un elevado de sacrificio de Díaz que llevó a Julks a home y finalmente Tucker también con elevado al jardín derecho permitió la carrera de de Dubón en la última del juego.

Otros resultados de la MLB

En otros resultados del día en la MLB, los New York Mets se impusieron 5-2 a San Diego Padres, los Minnesota Twins derrotaron 3-1 a los White Sox, mientras que los Cleveland Guardians cayeron con los New York Yankees por 4-3. Los Chicago Cubs no pudieron contra los Mariners quienes los vencieron 5-2 y los Rockies de Colorado perdieron 7-4 ante St. Louis Cardinals.

Por otra parte, los Diamondbacks derrotaron 7-3 a los Brewers, mientras que los Philadelphia Phillies cayeron 2-3 ante los Miami Marlins. En otro partido Los Angeles Angels ganaron 3-2 a los Washington Nationals. Esta tarde siguen en disputa tres encuentros y cerrará el día el duelo entre los Rangers y Royals, así como el Giants ante los Dodgers.

Fuente: Tribuna, MLB