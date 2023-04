Salernitana ya estaría pensando en renovar a Guillermo Ochoa con un importante aumento de sueldo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las buenas actuaciones del mexicano Guillermo Ochoa en la portería del Salernitana de Italia parecen haber convencido a los directivos que ya estarían pensando en renovar al portero mexicano e incluso ofrecerle un importante aumento de salario. Actualmente, el portero de 38 años cuenta con un contrato hasta el verano de 2023, momento en el que quedaría libre de seguir o salir a otros equipos.

Anteriormente, la prensa italiana también había destacado el interés de otros clubes para ficharlo en la próxima temporada, entre los interesados se encontraban los nombres del Milan e inter de Milán, por lo que el equipo de Salerno ya estaría pensando en ofrecer un contrato a su portero y evita su salida en el siguiente mercado. Según informó el diario Salerno Today el presidente del equipo Danilo Iervolino, presidente del club y Morgan De Sanctis, director deportivo están por presentar una oferta a Paco Memo.

De acuerdo con esta información, desde Salerno ofrecerían a Ochoa una extensión de contrato con un salario de 800 mil euros lo que representaría el doble de su sueldo actual, además de 200 mil euros en primas para complementar un millón de euros en total, aunque según Salerno Today faltaría determinar el tiempo de contrato del mexicano que se especula podría llegar por dos años, resultado beneficioso para el seleccionado mexicano.

Créditos: Milan.

Recientemente, Guillermo Ochoa tuvo una sobresaliente actuación en su partido contra el Inter de Milán en donde terminaron rescatando un punto gracias a sus buenas atajadas evitando goles de delanteros como Romelu Lukaku, acciones que le dieron la vuelta al mundo y que le valieron los halagos de la prensa italiana así como de la propia liga que le dedicó un video en su canal de YouTube y menciones en sus redes sociales.

También el portero recibió los elogios del entrenador del Inter, Simone Inzaghi, así como de su propio entrenador Paulo Sousa. Al final de ese juego, Ochoa compartió con los medios de comunicación que también los futbolistas del equipo del norte de Italia lo felicitaron por sus grandes actuaciones a pesar de que el resultado no fuera bueno para ellos por lo que sintió halagado por los resultados obtenidos.

"Los jugadores del Inter me felicitaron, aunque no estén contentos con el resultado. Nosotros, en cambio, estamos muy contentos, es un punto importante para la salvación. El equipo funcionó bien y no nos dimos por vencidos hasta el final", dijo Guillermo Ochoa ante los medios italianos.

Fuente: Tribuna, Salerno Today, Marca