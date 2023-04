Director deportivo de Chivas se pronuncia respecto a la no convocatoria de 'Pocho' Guzmán al Tri

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- El mediocampista Víctor 'Pocho' Guzmán es uno de los jugadores más destacados de la Liga MX y es la figura de Chivas actualmente, equipo de donde es también capitán, por su buen nivel parecía que sería tomado en cuenta por el entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, para el partido ante Estados Unidos de la próxima semana y en la que el Tri solo podía contar con jugadores de la MLS y liga mexicana.

Sin embargo, no fue llamado y su ausencia ha extrañado a aficionados y medios deportivos. Ahora, Fernando Hierro, director deportivo de Chivas, fue cuestionado en una entrevista con la cadena Claro Sports sobre la no convocatoria de su futbolista y destacó el gran nivel que ha mostrado a lo largo del torneo, por lo que debido a sus condiciones consideró que tiene argumentos para ser llamado, pero recordó que él no toma la decisión.

“A nadie le va a sorprender la calidad del Pocho, es un jugador determinante, para nosotros es muy importante. ¿Qué si tiene nivel para ser seleccionado? Yo diría que sí por lo que veo, pero a mí no me toca tomar esa decisión y no quiero tomar cartas en el asunto”, reconoció el dirigente del 'Rebaño Sagrado', quien consideró que Guzmán es un futbolista preparado par poder jugar a nivel del seleccionado mexicano.

“Yo creo que es un jugador que está preparado, tiene una edad y experiencia fantástica, ha jugado en un gran nivel no solo con nosotros, anteriormente, por lo tanto yo creo que tiene todos los condicionantes para ser seleccionado, pero nosotros respetamos la decisión de Cocca”, añadió el dirigente español quien por otra parte se dijo orgulloso de poder aportar más futbolistas a la Selección Mexicana.

Actualmente, fueron convocados a Selección Mexicana cuatro jugadores: Alexis Vega, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado, por lo que el dirigente se dijo orgulloso ya que hacía tiempo que no tenía a tantos jugadores en el Tri y recordó que ese ese es una de las intenciones del equipo. Cabe recordar que desde asumió el cargo uno de sus objetivos era volver a nutrir a las selecciones nacionales de jugadores.

¿Buscan nuevo portero en España?

Un nuevo jugador podría llegar a la portería de Chivas para le próximo torneo, según información de Fernando Esquivel, habrían puesto la mira en Oscar Whalley, portero mexico-español que milita en la Segunda División de España a quien habría ofrecido al club rojiblanco. El Guadalajara estaría buscando reforzar su portería para el próximo torneo, aunque al parecer su principal interés está en Carlos Acevedo de Santos.

Fuente: Tribuna, Claro Sports