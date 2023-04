El nuevo elogio para Santiago Giménez por parte de un histórico exgoleador de los Países Bajos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exdelantero neerlandés Roy Makaay, quien fuera figura de equipos como el Bayern Munich, Deportivo La Coruña y de la selección de los Países Bajos, salió en defensa del delantero mexicano Santiago Giménez , luego de que fue duramente criticado por su desempeño en el partido contra la Roma en la ida de la Europa League donde su equipo se llevó la victoria en Rotterdam.

Para Makaay, quien destacó en la posición de delantero como pocos, consideró que "de momento, Giménez es el mejor de la Eredivisie", esto durante su intervención en el programa FC Rijmond donde también resaltó que pese a que no tuviera una buena tarde contra Roma, su capacidad de crear jugadas de gol es notable. "No se ve rápido, pero la oportunidad que crea contra Ajax está llena de clase", consideró. v

Para el exdelantero del Bayern Munich, Giménez resalta más como un atacante que se encarga de buscar opciones de gol, más allá del sacrificio, un tipo de delantero que a él le parece apropiado. "Puede que sea un poco menos perseguidor, pero realmente está buscando goles. Depende un poco del tipo de delantero que te guste, pero estoy más a favor del tipo Giménez", declaró Makaay en su intervención sobre el mexicano.

El Feyenoord venció 1-0 a la Roma en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Europa League con el que se llevó la mínima ventaja para el partido de vuelta en el Olímpico de la capital italiana en donde se definirá la eliminatoria; sin embargo, el mexicano esta vez no fue protagonista del resultado que le generó algunas criticas por parte de analistas de los Países Bajos quienes se dijeron un poco decepcionados de su rendimiento.

En el partido, Giménez tuvo su primera oportunidad en los primeros minutos con un remate que se fue por encima, esta acción y un túnel sobre Matic fueron las jugadas más destacadas del mexicano en ese juego. Aunque al final el público reconoció su esfuerzo y lo aplaudió a su salida. Los defensas de la Roma no permitieron hacer mucho al mexicano, quizás se enfrentó a la mejor defensa hasta el momento.

El Feyenoord, volverá a tener participación hasta el próximo domingo cuando visiten al Cambuur en la jornada 29 de la Eredivisie en donde se mantienen en el primer lugar de la tabla general con 67 puntos, mientras que sus rivales son últimos y tienen ya cuatro partidos consecutivos perdiendo.

