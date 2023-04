La contundente declaración de Fernando Ortiz previo al América vs Cruz Azul que levantó polémica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Previo al partido que disputarán América y Cruz Azul en la jornada 15 de la Liga MX y que es considerado por muchos como uno de los partidos más tradicionales de ambos equipos, el director técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, lanzó unas contundentes declaraciones sobre el partido al que le restó la importancia de llamarle 'clásico' y consideró que su equipo solo tiene un partido de este tipo es solo ante dos equipos.

Además del partido contra el Guadalajara, el 'Tano' también mencionó que solo otro partido merece ese peso y es ante otro equipo capitalino: los Pumas. “No es faltar el respeto a nadie, pero clásicos son Pumas y Chivas", expresó el entrenador en la conferencia previa al duelo que se disputará en el Estadio Azteca; sin embargo, el entrenador descartó que busque faltarle al respeto a la 'Máquina' a la que considera una institución grande.

"No es faltar al respeto a Cruz Azul, les tengo el máximo respeto, pero es un clásico joven como le llaman, dos instituciones grandes y me parece que no es un clásico, pero es mi pensamiento”, agregó el 'Tano'. Previo al partido entre ambos clubes queda el recuerdo de la escandalosa goleada del América sobre los celestes por 7-0, misma que aún pesa, aunque el técnico americanista ya no piensa en este antecedente.

Créditos: Cruz Azul.

Por su parte, Ricardo Ferretti no ha querido meter polémica al partido entre ambas instituciones y aseguró que no le teme al América. "No veo un monstruo de siete cabezas, es un buen equipo y yo confío de que mi equipo dará un buen partido. Estoy seguro, pero no voy a decir ninguna frase para calentar el ambiente, no es mi estilo", expresó el 'Tuca' en una conferencia previa a este partido que dirigirá por primera vez.

Al ser la primera ocasión que el entrenador brasileño dirija, aseguró que le representará una ocasión especial, que vivirá al máximo aun cuando el resultado no sea favorable. "Para mí, por ser el primero, sí es algo especial, lo voy a disfrutar como siempre he disfrutado ganando empatando o perdiendo. Lo voy a buscar, disfrutar y lo que espero es que mi equipo de un buen partido", expresó el entrenador.

América visitará al Cruz Azul en la jornada 15 del Clausura 2023 de la Liga MX en un partido que se disputará en el Estadio Azteca donde los celestes serán locales administrativos. Ambos equipos se mantienen con posibilidades de llegar a la Liguilla, ya que los azulcremas son terceros, mientras los celestes son octavos y están en zona de reclasificación.

Fuente: Tribuna,