América se repone a error y logra empate ante Pumas en el clásico capitalino de la Liga MX Femenil

Ciudad de México.- América Femenil rescató el empate en los últimos minutos del partido ante los Pumas con los que igualó 1-1 en el clásico capitalino de la Liga MX Femenil en un partido complicado para las Águilas que se vieron abajo en el marcador desde el minuto uno y en el que se mostraron por debajo de su nivel habitual, mientras que las auriazules no supieron aprovechar para conservar la ventaja.

Apenas al minuto uno, un tiro lejano de Pumas sorprendió a Itzel González quien fue caminando hacia atrás para meter el manotazo, pero el balón pegó en el travesaño y Anahí Gómez mandó el balón al fondo con un remate de cabeza con el que las universitarias se pusieron al frente. Desde entonces el América no pudo reaccionar, pese a que buscó el gol del empate con varias jugadas al frente..

Al 19', ocurrió una jugada polémica por una posible falta dentro del área sobre Mauleón quien se vio desplazada por una defensora, pero el árbitro no lo juzgó así. La cancha pareció pesarle a las azulcremas ya que pese a los intentos no lograban concluir bien las oportunidades hasta que al 39 llegó un gol de Katty Martínez con un remate que hizo dentro del área; sin embargo, el asistente marcó fuera de lugar que tras las repeticiones parecía que no hubo.

En la segunda parte el equipo de Villacampa no pudo reaccionar en los 45 minutos restantes, mientras que Pumas no vio una nueva oportunidad frente a la meta de González. Fue en el segundo minuto del tiempo agregado que América empató el marcador tras un centro de cabeza de Jocelyn Orejel encontró a Zavaleta quien repitió con cabeza y tras pegar en la portera Villeda, el balón se metió a la portería.

Con este resultado, América es tercero de la clasificación general con 28 puntos y se encuentra en zona de liguilla, mientras que Pumas es décimo tercero del campeonato con 13 puntos y está a seis puntos del octavo puesto, el último lugar que da la clasificación y que actualmente ocupa el Atlas. La próxima semana América recibirá a Querétaro y Pumas a visitará a Mazatlán FC.

Para mañana, el Puebla recibirá a Cruz Azul al medio día y por la noche las Xolas de Tijuana se enfrentan al Atlas. El lunes se completará la jornada, primero con el Toluca contra Rayadas, las Chivas recibirán a León, mientras que Mazatlán tendrá una complicada visita a Tigres. En otro frente, Pachuca se medirá al Necaxa y finalmente el Santos Laguna recibirá a las Bravas del FC Juárez que han sorprendido esta campaña.

Fuente: Tribuna