Así va la Liguilla de la Liga MX al momento; Querétaro ya está oficialmente eliminado del torneo

Ciudad de México.- Terminó la jornada 15 del Clausura 2023 de la Liga MX y con ellos parece que se van acomodando algunos lugares para la Liguilla del futbol mexicano en donde de los 18 equipos que componen el torneo solo dos ya se han quedado sin posibilidades de entrar a la ronda final: Mazatlán FC que suma siete puntos, tras un mal torneo y el Querétaro, que matemáticamente está a un paso del repechaje, pero que quedó eliminado por otras razones.

A falta de dos jornadas por jugarse, es decir, seis puntos en disputa, los Gallos Blancos ocupan el lugar 13 de la tabla general con 17 puntos, las mismas unidades de Pumas que está en doceavo puesto, el último lugar a repechaje, y todavía con posibilidad de ascender lugares, pero su cociente en la tabla porcentual determinó su eliminación automática, pues quedará último en este torneo y según el reglamento de la Liga MX no tiene derecho a disputar la Liguilla.

El Querétaro ahora tendrá que pagar una cuantiosa multa, situación que lamentó el técnico del equipo Mauro Gerk quien consideró que "si estás pagando una multa y no hay descenso, creo que deportivamente puedo jugar", expresó luego del empate sin goles ante Tigres. Aunque aceptó que no se encontraba eso dispuesto en el reglamento por lo que deben aceptar. "Hoy en día te marca otra cosa (el reglamento) y me parece que sería descabellado cambiarlo de último momento”, dijo.

Así va la Liguilla de la Liga MX al momento

Del primer al cuarto lugar tienen asegurado su lugar directo en la Liguilla y por ahora Monterrey, primer lugar con 34 puntos; América, segundo con 30 unidades; Toluca, tercero con 28 puntos y Chivas, cuarto con 28 unidades, son los equipos que entrarían de manera directa a falta de seis puntos por disputar. Aunque estos equipos están obligados a obtener puntos ya varios equipos acechan sus lugares.

Mientras que León, Pachuca, Tigres, Cruz Azul, Santos, Atlético San Luis, Atlas y Pumas, jugarían la fase de reclasificación, siendo los cuatro primeros de esta lista los que recibirían el juego en condición de local. Si todo queda así, los esmeraldas se enfrentarían a los universitarios, La Máquina se mediría a los rojinegros, mientras que el equipo de la Laguna enfrentaría al conjunto potosino en Torreón.

Puebla, Tijuana, Necaxa y FC Juárez también podrían alcanzar un sitio en el repechaje, ya que matemáticamente todavía pueden escalar posiciones, aunque se deberán combinar con resultados favorecedores. Así 16 de 18 equipos todavía pueden pelear fase final con dos partidos por jugar. La jornada 16 de la Liga MX comenzará el próximo jueves con el partido entre Tigres y Puebla en el Estadio Universitario.

