Barcelona se defiende del caso Negreira y arremete contra el Real Madrid por sospechas arbitrales

Barcelona, España.- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, defendió a su equipo por las acusaciones derivadas del caso del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, quien habría recibido pagos por una asesoria cuando aún se encuentraba en funciones con la CTA y que ha levantado diversas sospechas, por lo que el dirigente blaugrana negó alguna actuación que tuviera como finalidad obtener una ventaja en la competición.

Laporta dejó en claro que el equipo ha sido modelo de juego limpio dentro y fuera del campo, destacó que han aportado mucho al futbol y que sus éxitos han sido derivados del esfuerzo de sus jugadores. Sobre el caso específico por el que se les ha puesto en la mira del futbol internacional, el dirigente blaugrana informó que en su calidad de vicepresidente de la CTA, Negreira no tenía la capacidad de alterar resultados o designar árbitros.

Fue claro al decir que "no se ha podido demostrar que los pagos a la empresa del señor Negreira influyeran en los árbitros o en algún resultado de algún partido", y agregó que: "no se ha podido demostrar porque no era posible", según el discurso que pronunció esta tarde, tiempo local, citado por ESPN. Por otra parte, aseguró que el Barcelona es la víctima en este caso y acusó una campaña en contra del equipo y también aprovechó para arremeter contra el Real Madrid.

Al conjunto merengue lo cuestionó por que consideró que es "un club que todo el mundo sabe ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente, que se ha considerado el equipo del régimen, por su proximidad al poder político, económico", incluso recordó que la mayoría de presidentes de árbitros fueron exsocios o exjugadores del equipo madrileño por lo que se molestó al escuchar que se sienten perjudicados con este caso del que ahora se le acusa al Barcelona.

Laporta agregó que esta situación se ha revelado en un momento muy conveniente para sus rivales, pues cree que es en el momento en el que son líderes de la liga y que ha mejorado el club, por lo que consideró que quieren desestabilizarlos. "Ya dije desde el primer momento que veía clara una campaña orquestada contra el Barça y que no era por casualidad", comentó el presidente.

Finalmente explicó su versión del caso, en donde consideró que, tras obtener información de los mandatos anteriores, los informes de asesoramiento son lícitos. "Que el Barça recibiera un asesoramiento no constituye nada ilícito, menos aún penal. La mayor parte de los clubs cuenta con un asesoramiento de este tipo. Y aquí se han quedado registrados en la contabilidad", declaró el mandatario blaugrana.

