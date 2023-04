¿Julián Quiñones, próximo refuerzo de Cruz Azul? Presidente de Atlas revela si ha recibido ofertas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Julián Quiñones es actualmente el mejor jugador del Atlas y su gran nivel de juego lo coloca como uno de los mejores futbolistas de la Liga MX por lo que el interés desde otros equipos comienza a trascender, de momento, como rumores. En los últimos días, se especuló que los posibles interesados en hacerse del fichaje del delantero colombiano podrían ser América y Cruz Azul, quienes lo buscarían para el próximo torneo.

Debido a que el futuro del jugador es de gran interés, el presidente del Atlas José Riestra habló en una entrevista reciente en TV Azteca sobre el futuro del jugador y si es que ya ha recibido ofertas por parte de otros equipos; sin embargo, el dirigente negó que algún club ya se haya acercado a ellos con la intención de presentar una propuesta por lo que ni azulcremas ni celestes han mostrado un interés formal.

"Al día de hoy no ha llegado (alguna oferta), no tenemos oferta de ningún club. Si llegara, pues tendríamos que sentarnos a estudiar cuál es la voluntad de la institución, de Julián, de su familia y su representante. Mientras exista la voluntad y Julián mantenga este nivel y su servicio hacia el equipo, seguramente seguirá", expresó el presidente del equipo sobre el futuro del jugador. Pese a todo la posibilidad de estudiar la oferta no cerrarían las opciones de una eventual negociación.

Quiñones ha desarrollado su carrera en México desde el 2016 jugando en Tigres, Venados de Mérida, Lobos BUAP y Atlas donde logró el bicampeonato. En el último año suma 18 goles y dos asistencias en 33 partidos incluidos juegos de Liga MX y Liga de Campeones de la Concacaf. En total ha disputado dos mil 954 minutos y es uno de los jugadores inamovibles del técnico mexicano Benjamín Mora en el once de los rojinegros.

Aunque aún no termina el torneo para los clubes supuestamente interesados en el jugador, tanto a Cruz Azul como al América se les ha vinculado también con otros jugadores. Por parte del equipo azulcrema suenan como posibles refuerzos Eugenio Pizzutto, mediocampista mexicano que ha militado en los últimos años en el futbol de Europa, aunque con poca continuidad, así como su canterano Raúl Jiménez.

Por otra parte, los celestes estuvieron interesados en la contratación de un delantero top del futbol mundial y el nombre de Radamel Falcao ha surgido como posible refuerzo para el próximo torneo. Además, la posible salida de Michael Estrada abre la puerta a la llegada de un jugador extranjero.

