Jugador de Cruz Azul levanta la mano para ser tomado en cuenta en la Selección Mexicana de Diego Cocca

Ciudad de México.- La Selección Mexicana está por jugar su tercer partido en el nuevo proceso bajo el mando de Diego Cocca, quien ha comentado que quiere ver a varios futbolistas mexicanos para conformar sus convocatorias, por lo que muchos se han ilusionado con la posibilidad de ser llamados como es el caso de Erick Lira, mediocampista de Cruz Azul, quien fue considerado en algunos juegos del anterior proceso y ahora busca una nueva oportunidad.

En conferencia de prensa, el mediocampista celeste levantó la mano y aseguró que quiere estar en la Selección Mexicana. "Yo siempre digo, si un jugador no quiere estar en la selección, no tendría que jugar futbol. No hay nada más digno que representar a tu país", explicó el futbolista mexicano quien en el pasado proceso mundialista fue considerado por 'Tata' Martino en algunos partidos, pero finalmente no fue al Mundial.

Cocca ha mencionado que se ha comunicado con varios elementos del futbol mexicano para hacerles saber que están considerados y que pueden recibir un llamado; sin embargo, Lira aceptó que en su caso no ha sido así. "No he recibido ningún tipo de contacto, no pasa nada, no me afecta la verdad, lo he dicho no van a estar los que van a llamar la primera vez el proceso es largo", mencionó.

Estados Unidos y México se enfrentarán en una edición más del clásico de la Concacaf en un partido amistoso, que será el primer juego de este tipo para el nuevo entrenador del equipo mexicano, Diego Cocca, en un encuentro que se disputará mañana miércoles 19 de abril. Este partido se jugará en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona a las 20:22 horas, tiempo del centro de México (19:22 horas, tiempo del pacífico).

Para este partido la convocatoria representó varias limitantes debido a que como no es en Fecha FIFA los equipos no están obligados a prestar a sus jugadores por lo que todos los futbolistas que militan en Europa no fueron convocados y el equipo se formó con jugadores de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS) por lo que las posibilidades de ver rostros nuevos eran altas, aunque no fue el caso de Erick Lira quien espera seguir mejorando para ser llamado.

“¿Que me hace falta por mejorar? Muchas cosas. Siempre hay que estar a disposición y más que ahorra el fútbol no solamente es lo qué haces dentro de la cancha. Ahorra tienes que estar a tope a todo. Tienes que seguir trabajando y no conformarte", mencionó el jugador al que se le ha vinculado con ofertas de Europa.

