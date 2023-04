Héctor Moreno, defensa de Monterrey, sufrió accidente automovilístico; este es su estado de salud

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El defensa de Rayados de Monterrey, Héctor Moreno, causó preocupación debido a que sufrió un percance automovilístico que le impidió llegar al entrenamiento de este miércoles. El club ya emitió un comunicado informando sobre el estado de salud de su futbolista, quien no tuvo un accidente de gravedad aunque sí salió lastimado por lo que es una de las bajas del equipo regio para la siguiente jornada de la Liga MX.

A través de un comunicado, el equipo rayado informó que Héctor Moreno no formará parte de la convocatoria para el partido que sostendrá el equipo ante Mazatlán FC en la jornada 16 por lo que no hará el viaje debido a lo ocurrido, pero aseguró que el futbolista no tuvo una lesión de gravedad y ya se encuentra recuperándose de lo ocurrido en su casa. Moreno presentó un golpe en la rodilla por lo que de momento estará en reposo por algunos días.

El equipo estimó la posibilidad de que vuelva a los entrenamientos en los próximos días con el primer equipo si es que el dolor que tiene en la rodilla logra ceder, si no, tardará más en reaparecer y probablemente lo haga ya en la etapa de la liguilla del futbol mexicano en donde su equipo podría avanzar como líder de la competencia del Clausura 2023, por lo que tendría una semana más para recuperarse.

Respecto a las condiciones en las que ocurrió el incidente vial, el medio Telediario de Monterrey informó que todo sucedió cuando el jugador se dirigía a la escuela de sus hijas, el choque le impidió llegar al entrenamiento del equipo, pero no fue de gravedad. Hasta el momento no se han dado más detalles al respecto y si es que otras personas resultaron lesionadas. Su lugar en el interescuadras lo ocupó el juvenil Gustavo Sánchez, aunque se desconoce si será quien esté ante los sinaloenses.

Segunda baja de Monterrey en la recta final del torneo

La de Héctor Moreno será la segunda baja del equipo en la recta final del torneo Clausura 2023, ya que también se encuentra lesionado el portero Luis Cárdenas, quien en el partido pasado ante Santos Laguna se vio afectado con un golpe en la la cabeza que, tras observar en los estudios pertinentes realizados, le provocó multiples multiples fracturas en diferentes zonas.

Es por esto que estará en el Protocolo de Conmoción Cerebral de la Liga MX, en donde será controlado por neurólogos, cirujanos maxilofaciales, otorrinolaringólogos y odontólogos, según informó el club y al menos de inicio estará fuera por cuatro semanas, tiempo ene l que se le volverá a evaluar. En este caso, su lugar será ocupado por Esteban Andrada quien regresará de su suspensión.

