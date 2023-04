¿José Mourinho planea marca personal a Santiago Giménez? esto dijo previo al Roma vs Feyenoord

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Uno de los jugadores más destacados del Feyenoord es el mexicano Santiago Giménez, quien representa un peligro a la ofensiva, pero José Mourinho, entrenador de la Roma, parece no tener mayor preocupación del atacante ya que no considera hacer algún tipo de marcaje personal sobre ciertos jugadores, sino que se preocupara por todo el equipo en el partido de vuelta en una eliminatoria donde tienen una desventaja de 1-0 en el marcador global.

“Tenemos que frenar a todos. Hablar de sus habilidades..., es mejor que preguntes a su entrenador, que lo conoce mucho mejor que yo, pero respetamos a todo el equipo de Feyenoord”, expresó Mourinho en la conferencia de prensa previa al partido donde confía en dar la vuelta al marcador. El entrenador portugués tiene clara la forma en la que buscarán el triunfo y no se mostró preocupado por la necesidad de anotar.

"Tenemos que marcar dos goles para ganarles. No importa cómo ni cuándo, lo único que cuenta es salir al campo con ganas de marcar dos goles más que ellos. Tenemos que ser más certeros, pero no me preocupa porque sabemos cómo se hace", expresó el estratega que el pasado fin de semana ganó confianza con su triunfo en la liga italiana donde suma tres partidos consecutivos sin perder.

Créditos: Twitter Feyenoord.

El Feyenoord, por su parte, tiene tres juegos seguidos sin caer en todas las competencias, por lo que se espera que mantengan el buen paso, aunque el conjunto italiano es complicado. Permanece el antecedente en el que ambos se enfrentaron en la Final de la Conferencie League donde Roma ganó por la mínima. En total, se han enfrentado en cuatro ocasiones en competencia europea con dos triunfos de la 'Loba', un empate entre ambos clubes y una victoria para los neerlandeses.

¿A qué hora y dónde ver en vivo Roma vs Feyenoord?

Feyenoord visita a la Roma en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Europa League en un encuentro que se disputará este jueves 20 de abril. Este partido se jugará en el Estadio Olímpico de Roma a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (12:00 horas, tiempo del pacífico) y se podrá seguir a través de la señal de televisión de paga de ESPN y en streaming a través de la plataforma Star+.

Una vez conocidas las convocatorias para este partido, las alineaciones probables pueden ser las siguientes. AS Roma: R. Patricio, N. Zalewski, G. Mancini, C. Smalling, Ibañez, L. Spinazzola; B. Cristante, N. Matic; L. Pellegrini, S. El Shaarawy, T. Abraham. DT. J. Mourinho. Feyenoord: J. Bijlow; Q. Hartman, D Hancko, G. Trauner L. Geertruida, O. Kokcu, M. Wieffer, S. Szymanski; A. Jahanbakhsh, O. Idrissi, S. Giménez. DT. A. Slot.

Fuente. Tribuna