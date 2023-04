Candidato para Chivas: El delantero mexicano en el extranjero que quiere regresar el próximo año

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Chivas podría tener de regreso a un delantero mexicano que ha hecho su carrera en el extranjero desde algunos años y ahora podría reforzar al equipo para el próximo año, pues es una de sus opciones para continuar su carrera en el futbol profesional. Y es que el delantero del Sporting Kansas City de la Major League Soccer, Alan Pulido, expresó que podría darse esta posibilidad en el 2024.

Pulido termina contrato con el Sporting Kansas City en diciembre de 2023 y quiere seguir en activo en el futbol profesional por lo que no descarta la posibilidad de regresar a la Liga MX donde una de las opciones podría ser jugar en las Chivas, equipo en el que militó antes de salir a Estados Unidos y donde vivió uno de sus mejores momentos como futbolista en México por lo que es una opción para jugar en un futuro.

“Hay un equipo al que le tomé mucho cariño y todo mundo sabe cuál es porque se lograron cosas importantes, el título de goleo, además de que hubo mucho carisma con la gente. Me encantaría regresar a Chivas", dijo Pulido en una entrevista para el diario El Universal. Aunque no es la única opción que tiene el delantero y que en este caso sería una competencia para el 'rebaño sagrado' ya que también podría volver a Tigres.

Créditos: Twitter @SportingKC

“¿Por qué no? (volver a Tigres). Es el equipo en el que crecí, el que me formó como futbolista y ahí pude mostrar mi nivel. Si existe la posibilidad no le cierro las puertas”, dijo Alan Pulido sobre jugar en el equipo en el que debutó. "Pasaron cosas atrás tiempo atrás. Hay gente que tiene resentimiento, pero hay gente que no", agregó el futbolista.

Alan Pulido regresó a la actividad con el Sporting Kansas City en el empate sin goles ante el Philadelphia Union en la MLS en donde ingresó de cambio y disputó 27 minutos. Este fue su primer partido desde que una lesión en la rodilla lo alejara de las canchas por mucho tiempo. Ahora ya suma tres partidos disputados, 133 minutos y no ha metido ningún gol o dado una asistencia hasta el momento.

El surgido de los Tigres destacó en la Liga MX y dio el salto a Europa donde militó con el Leviadakos de Grecia y después pasó al Olympiakos del mismo país donde marcó seis goles. Regresó a México para jugar con Chivas en donde anotó 41 goles y dio siete asistencias en 117 partidos. Después salió al futbol de los Estados Unidos donde milita actualmente y en 37 partidos cuenta con 15 goles y siete asistencias.

Fuente: Tribuna, El Universal