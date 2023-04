Duilio Davino asumiría nuevo cargo en la Selección Mexicana; también habría otros nombramientos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Duilio Davino, quien se desempeña como presidente deportivo del club Rayados de Monterrey, estaría por integrarse a la estructura administrativa de la Selección Mexicana como director deportivo a partir de mayo próximo. Además del nombramiento del director deportivo, también habría otros nuevos integrantes como el nuevo entrenador de la selección nacional Sub 23, puesto que hasta ahora sigue vacante.

Según información del portal Mediotiempo, Duilio Davino será el nuevo director deportivo de la Selección Mexicana en lugar de Jaime Ordiales, quien dejará su cargo ante la salida de Yon de Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y que concluye en el mes de mayo. Así que el actual directivo de Monterrey pasará a formar parte de la estructura administrativa del tricolor para este nuevo periodo.

Dicha fuente detalló que Davino se habría entrevistado con Rodrigo Ares de Parga, directo ejecutivo de Selección Nacional, a quien le habría gustado el proyecto presentado por lo que fue elegido. Junto a Davino también llegaría el nuevo director de selecciones menores, proyecto del cual estaría encargado Andrés Lillini, quien según Mediotiempo, asumiría su cargo en cuanto termine su participación en el Clausura 2023 con Necaxa.

Créditos: Twitter @Rayados

Por otra parte, Gerardo Espinoza, quien actualmente es el director técnico del Tapatío, se hará cargo de una de las selecciones menores, aunque no se detalló de cuál. Actualmente la Selección Sub 23 no tiene entrenador aunque también podría estar al frente de la Sub 20 que participará en el torneo de Toulon este año. Aunque México no calificó al Mundial Sub 20 ni Juegos Olímpicos queda todavía la participación en Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos.

Por otra parte, cabe recordar que Yon de Luisa no seguirá al frente de la Federación Mexicana de Futbol y se mantendrá en el cargo hasta mayo de este 2023, cuando se realice la Asamblea de Dueños del futbol mexicano. Será en esa asamblea cuando se conozcan también a los candidatos para presidir el organismo. Todos estos movimientos forman parte de los nuevos cambios para el siguiente ciclo mundialista.

Fuente: Tribuna, Mediotiempo