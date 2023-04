El director técnico de la Liga MX que rechazó dirigir Cristiano Ronaldo en Arabia "por lealtad"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo estuvo muy cerca de ser dirigido por un experimentado estratega y gran conocido de la Liga MX, pero al final rechazó la posibilidad de trabajar con uno de los mejores jugadores de los últimos años en el futbol mundial, debido a lo que consideró una cuestión de lealtad, pues la propuesta le llegó en un momento en el que no podía faltar a su profesionalismo por lo que el Al Nassr buscó otro estratega.

El hoy entrenador de los Pumas, Antonio Mohamed, recibió la propuesta de ser director técnico del Al Nassr de Arabia Saudita donde milita el portugués Cristiano Ronaldo, luego de que el club decidió rescindir el contrato de Rudi García y por lo que se encontraba en busca de un nuevo técnico y el argentino fue uno de los considerados como posibles candidatos a sucederlo por lo que se pusieron en contacto con él.

Antonio Mohamed compartió esa curiosa anécdota en una entrevista con TV Azteca, donde aseguró que recibió la llamada del club. "Tuve cuatro charlas con el Al Nassr", confirmó Mohamed quien dijo que después del cese el presidente del equipo le explicó lo quería porque habían sacado a García, incluso mencionó que le ofrecieron mucho dinero, pero el ya estaba comprometido con pumas por lo que rechazó el ofrecimiento.

Créditos: Twitter @PumasMX

“Era mucho dinero. Yo les dije que ya tenía un compromiso con Pumas, que era una cuestión de lealtad. Jamás me iría de un equipo para irme a otro, nunca he hecho eso en mi carrera", dijo Mohamed quien de momento dijo haberse arrepentido, pero confió en el destino de estar en el Club Universidad. "Me fui pensando ‘pu.. madre’. Pero por algo caí acá en Pumas”, expresó Mohamed durante la entrevista.

Al final, el equipo de Arabia Saudita anunció como nuevo entrenador del equipo al croata Dinko Jelicic, quien hasta hace poco se encargaba de dirigir a la categoría menor del club y ahora se encargará de entrenar al primer equipo en busca de meterse en el primer puesto, aunque ya tuvo sus primeros resultado adverso, pues cayeron ante el Al Hilal, su rival tradicional y con ello se alejaron del título.

En cambio, Antonio Mohamed, se mantiene en los Pumas donde ha tenido sus primeros resultados destacados y se mantiene con posibilidades de meterse a repechaje en el Clausura 2023 lo que le daría la oportunidad de disputar un puesto de Liguilla. En su siguiente partido enfrentará al América, en uno de los partidos más importantes para ambos clubes en lo que es el llamado clásico capitalino.

Fuente: Tribuna, TV Azteca