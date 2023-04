Gerardo 'Tata' Martino advierte a Diego Cocca sobre lo que tendrá que aguantar en Selección Mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gerardo 'Tata' Martino tuvo un proceso complicado al frente de la Selección Mexicana donde sus decisiones sobre las convocatorias o sus elecciones de estilo de juego frente a determinados rivales fueron cuestionadas por la afición y la prensa especializada y aunque ya en el pasado había mencionado algunos pensamientos sobre su paso en el futbol mexicano ahora volvió a brindar nuevas declaraciones.

Martino comentó su experiencia con la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 que llevó a la eliminación del equipo en una de sus peores actuaciones en la historia en donde consideró que los resultados obtenidos eran posibles. "Cuando evalué lo que pasó en la Copa del Mundo, creo que los resultados eran predecibles de acuerdo con las expectativas de México", dijo el exentrenador en una entrevista para The Athletic.

Sin embargo, el entrenador reconoció que por lo hecho durante el Mundial no merecían haber caído. "Según nuestras actuaciones, deberíamos haber sido el equipo que se enfrentó a Francia en la segunda ronda, especialmente después de lo que ocurrió en nuestro último partido de la fase de grupos", dijo Martino quien agregó que el esfuerzo de los futbolistas fue incuestionable durante los tres partidos que disputaron en la Copa del Mundo.

Ahora que Diego Cocca está al frente de la Selección Mexicana, Gerardo Martino se pronunció al respecto. Por un lado deseó lo mejor a su compatriota en esta nueva experiencia, pero también le advirtió que su proceso no será sencillo y mencionó sobre algunos aspectos que le esperan y que tiene que ver con la forma en que será vigilado por los aficionados, así como por la prensa especializada.

”Espero que tenga mucho éxito al frente de la selección. El camino no será fácil para él. No ha dirigido muchos partidos y ya está pasando por lo que yo empecé a experimentar al final de mi segundo año y al principio del tercero. (Ese escrutinio de medios y afición) es como un deporte. Espero que tenga la fuerza para soportarlo y seguir adelante”, expresó el exestratega que por ahora no se encuentra dirigiendo a algún equipo.

Recientemente se vinculó el nombre de Martino para dirigir a Boca Juniors, pero finalmente no se dio la posibilidad. El entrenador consideró que no era el momento adecuado para tomar el mando del equipo. En México también sonó su nombre para jugar con los Tigres, pero no sucedió.

