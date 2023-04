Presidente del Atlético de Madrid pone la mira en Santiago Giménez: "Lo he visto, es buen jugador"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a la eliminación del Feyenoord en la Europa League, el buen momento de Santiago Giménez en su primera temporada europea sigue levantando interés en el Viejo Continente y varios clubes siguen de cerca su evolución ante la posibilidad de considerarlo para reforzar sus planteles de cara al próximo torneo y la larga lista de posibles destinos sigue creciendo, ya que ahora podría sumarse otro club español.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, no descartó la posibilidad de que esté en la mira de su equipo. El dirigente reconoció que ha visto jugar al mexicano y destacó sus cualidades en el ataque. "Lo he visto jugar, es buen jugador", dijo el dirigente durante un evento en España y recordó que ya antes han contado con futbolistas mexicanos. "Si es un buen jugador, seguro está en la agenda de nuestro técnico", mencionó.

Por el equipo 'colchonero' ya han pasado varios futbolistas de nuestro país, los más destacados son Hugo Sánchez y Luis García, quienes sobresalieron como goleadores. El nivel que Hugo mostró en Atlético lo llevó a ser firmado más tarde por Real Madrid, mientras que García ostenta una marca de goleo para un mexicano en su primera temporada en Europa que aún no ha sido batida. Otros mexicanos en el equipo han sido Raúl Jiménez y Héctor Herrera.

Créditos: Twitter @Feyenoord

El interés de diversos equipos europeos ha trascendido en las últimas semanas, con el final de la temporada cada vez más cerca. De la Premier League a la Liga española, pasando también por la liga portuguesa; sin embargo, desde el Feyenoord esperan que se mantenga un poco más en el club que este año tiene muy fuertes aspiraciones de ser campeón de la Eredivisie y donde Santiago Giménez todavía podría disputar el liderato de goleo.

De ser campeón, Feyenoord llegaría a la Champions League, por lo que sería la primera experiencia del mexicano en ese torneo europeo, considerado el más importante del continente a nivel de clubes. Por otra parte, la última participación del atacante no ha sido bien evaluada por la prensa neerlandesa que criticaron la tarjeta roja que recibió el mexicano en el partido contra la Roma donde se fue expulsado al 120'.

Fue en la cadena ESPN donde lamentaron la actuación del mexicano al final del juego y también destacaron que en los dos partidos contra el equipo italiano no fue capaz de sobresalir. “Pura frustración e irritación. No ha sido capaz de dejar su marca en dos partidos importantes contra la AS Roma”, dijo el analista Kenneth Pérez. Ahora al equipo de Rotterdam solo le queda como única competencia la liga.

Fuente: Tribuna. TUDN