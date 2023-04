América vs Pumas: Antonio Mohamed, el técnico de Pumas que sabe bien cómo ganarle al América

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actual técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, se enfrentará al América una vez más ya que las Águilas son un viejo rival conocido por parte del estratega argentino que ha sabido encontrar la fórmula para derrotarlos cuando ha dirigido a otros equipos. En general, el 'Turco' tiene un balance más que favorable ante el conjunto azulcrema y ahora buscará que esa estadística se mantenga a favor en el clásico capitalino.

Mohamed presume que como entrenador se ha enfrentado en 20 ocasiones al equipo azulcrema y solo ha perdido cinco veces, por ocho victorias y siete empates, dejando un balance muy favorable para el técnico argentino. El estratega cuenta con amplia experiencia en la Liga MX donde ha dirigido a Zacatepec, Morelia, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Tijuana, América y Monterrey. Entre su palmarés como entrenador en México cuenta con tres títulos de Liga MX y dos de Copa MX.

Uno de esos títulos se los ganó precisamente al América, cuando el dirigía al Monterrey en el torneo Apertura 2019. En esa Final, el 'Turco' se impuso en los dos partidos a los azulcremas, primero por marcador de 2-1 en el partido de ida y después por un marcador de 4-5 en la tanda de penaltis en el partido de vuelta. Una vez más buscará vencer al conjunto capitalino ahora dirigiendo a los Pumas, uno de sus rivales tradicionales.

Aunque Mohamed cuenta con un buen balance contra las Águilas, cabe recordar que también tiene un pasado como americanista ya que los dirigió en el 2014; sin embargo, el entrenador ha asegurado su lealtad a los Pumas 'renegando' sobre su pasado azulcrema, club con el que según dijo en una entrevista en la semana previa al clásico capitalino, la gente no lo recuerda, por lo que restó importancia a su pasado.

"Si vos me identificas con un equipo en México, me identificas con Monterrey, esa es la verdad. Estoy en la historia de América porque fuimos campeones, pero no estoy identificado con las Águilas, ni tampoco la prensa y afición me identifica con ellos", dijo en una entrevista en la cadena Fox Sports. Ahora Mohamed busca darle alegrías a los aficionados auriazules este fin de semana cuando se enfrenten.

Fuente: Tribuna