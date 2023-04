América vs Pumas: Hora y dónde ver EN VIVO el clásico capitalino de la jornada 16 de la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- América recibe a Pumas en la jornada 16 de la Liga MX no solo con la posibilidad de asegurar su puesto en la liguilla del Clausura 2023 o con la oportunidad de seguir en la lucha por la repesca como el caso de los auriazules, sino que también es un encuentro especial ya que se trata de una edición más del clásico capitalino, uno de los juegos más importantes para ambos dentro del calendario de la temporada regular.

Los Pumas no vencen al América desde el Clausura 2021 cuando precisamente en el Estadio Azteca, donde se será el juego esta noche, los vencieron por 3-1. Después un empate en el Olímpico y una victoria azulcrema también en Ciudad Universitaria es el saldo de sus partidos en los últimos tiempos. Ahora buscarán una victoria sobre su odiado rival deportivo en un nuevo capítulo de la rivalidad.

Pumas asiste a este partido luego de dos victorias consecutivas, mostrando el buen paso bajo el mando de Antonio Mohamed quien desde que llegó a vencido a Atlético San Luis y a Toluca, uno de los mejores equipos del torneo. En ambos casos ha sido en Ciudad Universitaria por lo que esta será la primera vez que el 'Turco' encare un juego como visitante y será uno de los más importantes.

En tanto que América se encuentra en gran momento desde hace tiempo, ya que no ha perdido desde hace cinco partidos y se colocan como el sublíder general. La gran duda para este encuentro es si podrán contar con su goleador Henry Martin, quien al parecer todavía no está recuperado y podría ser baja de último minuto. Ferando Ortíz, técnico de América, advirtió que no arriesgará al jugador y será hasta hoy cuando decida si juega o no.

Luego de conocer las convocatorias para este partido, las alineaciones probables por parte de ambos equipos podrían ser las siguientes. América. L. Malagón; S. Cáceres, E. Lara, I. Reyes, S. Reyes; R. Sánchez, A. Fidalgo, L. Suárez, D. Valdés, J. Rodríguez; H. Martin. F. Ortíz. Pumas: J. González; P. Benevendo, A. Ortíz, N. Freire, P. Monroy; J. Caicedo, U. Rivas, C. Huerta, G. del Prete, E. Salvio; J. Dinenno. DT. A. Mohamed.

¿A qué hora y donde ver en vivo América vs Pumas?

América reciba a Pumas en una edición más del clásico capitalino, un duelo correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2023 de la Liga MX que se disputará en el Estadio Azteca y que está pactado para este sábado 22 de abril a las 21:10 horas tiempo del centro de México (20:10 horas, tiempo del pacífico) y contará con varias opciones de transmisión. En televisión abierta se podrá ver en el Canal 5 de Televisa, en televisión de paga por la señal de TUDN y en línea a través de plataforma VIX+.

