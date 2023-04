Chivas vs Cruz Azul: ¿A qué hora y dónde ver GRATIS y en vivo el partido de la jornada 16 de la Liga MX?

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Chivas recibe a Cruz Azul en la jornada 16 del Clausura 2023 de la Liga MX en un partido que es siempre atractivo en el torneo mexicano y que destaca porque casi siempre hay muchos goles, aunque ahora se enfrentan dos planteles con planteamientos distintos. Tanto para Veljko Paunovic como para Ricardo Ferretti será la primera vez que se enfrenten al mando de sus actuales equipos.

En duelos entre ambos, los dos equipos tienen un historial muy parejo, la temporada pasada el ganador del juego fue Cruz Azul por marcador de 2-1 en un partido donde Uriel Antuna y Michael Estrada le dieron el triunfo a los celestes. Por otra parte, donde las Chivas si buscarán romper una mala racha ante sus rivales de esta noche es por sus resultados en casa ya que no han ganado en Guadalajara a la Máquina desde el Clausura 2016 cuando los superaron 3-2.

Desde entonces Cruz Azul suma cuatro victorias y un empate por lo que el Guadalajara tiene cuentas pendientes en su estadio. Para los rojiblancos este partido también significa la posibilidad de buscar asegurar su lugar en la Liguilla de manera directa, en tanto que Cruz Azul también debe sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación al repechaje que parece se definirá hasta el último momento.

Las Chivas son cuartos de la clasificación general con 28 puntos y el Cruz Azul es octavo de la tabla con 21 unidades. Este será el penúltimo partido del torneo regular para ambos. El rebaño sagrado parece que tendrá el cierre más favorecedor al enfrentarse a Mazatlán en su último juego, mientras que los dirigidos por el 'Tuca' recibirán al Santos, equipo que también aspira a la repesca.

Luego de conocer las convocatorias para este partido, las alineaciones probables podrían ser las siguientes. Chivas: M. Jiménez, A. Mozo, C. Calderón, G. Sepúlveda, J. Orozco; C. Cisneros, R. González, V. Guzmán, F. Beltrán, R. Alvarado; A. Vega. DT. V. Paunovic. Cruz Azul: J. Corona; R. Huescas, R. Guerrero, R. Funes Mori, I. Rivero; E. Lira, J. Domínguez, C. Rodríguez, U. Antuna, C. Rotondi; M. Estrada. DT. R. Ferretti.

¿A qué hora y donde ver en vivo y gratis Chivas vs Cruz Azul?

Chivas recibe al Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2023 de la Liga MX que se disputará en el Estadio Akron y está pactado para este sábado 22 de abril a las 19:05 horas tiempo del centro de México (18:05 horas, tiempo del pacífico) y contará con varias opciones de transmisión. En televisión abierta se podrá ver en el Canal 5 de Televisa y Canal 7 de TV Azteca. En televisión de paga por la señal de TUDN y Afizzionados. Mientras que en línea a través de plataforma VIX+.

