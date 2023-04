Chivas vs Cruz Azul: 'Pocho' Guzmán, el arma secreta rojiblanca que suele anotarle a 'La Máquina'

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Desde su regreso a las Chivas, Víctor 'Pocho' Guzmán ha destacado en en el equipo como goleador, pese a no ser delantero. El mediocampista mexicano se ha convertido en uno de los mejores hombres del Guadalajara y para el juego contra Cruz Azul luce como el hombre clave gracias a una estadística que lo acompaña en beneficio de su equipo ya que suele generar goles ante los celestes.

Al 'Pocho' Guzmán parece que el Cruz Azul se le da bien, de hecho de los cuatro equipos grandes del futbol mexicano es ante el que más veces ha anotado con cuatro goles, pero también es uno de los clubes de la Liga MX ante el que más goles ha producido, pues también ha dado cuatro asistencias, por lo que en total ha generado ocho goles contra 'La Máquina' y ahora con Chivas pone a prueba esta estadística en uno de su momentos más goleadores.

En total, Guzmán ha enfrentado 15 veces al Cruz Azul en Liga MX y Copa, todas con la playera del Pachuca. En el Apertura 16 se destacó con un gol ante Pachuca en la derrota de su equipo por 2-1. En el Clausura 17 participó con una asistencia en el empate 2-2 de su equipo contra La Máquina, pero en el Apertura 17 se destacó con un doblete que le ayudó a la victoria de los Tuzos por 4-0.

El mediocampista mexicano volvió a brillar contra el equipo capitalino en el Apertura 18, esta vez con tres asistencias, al final de ese juego ganaron 3-1. Su más reciente contribución a un marcador adverso para el Cruz Azul, fue en el Apertura 19 cuando militando con los Tuzos marcó un gol que le dio la victoria a su equipo por 2-0. Guzmán buscará hacerse presente en el marcador nuevamente.

Este torneo ha sido prolífico para el 'Pocho' que en 13 partidos con las Chivas suma 13 partidos jugados, cinco goles y dos asistencias en un total de mil 29 minutos disputados. Debutó contra Monterrey en la fecha uno y solo jugo diez minutos, tras un juego ausente el mexicano se adueño de la titularidad, incluso saltó al campo capitán, hasta la fecha no ha vuelto a soltar la banda, salvo ausencia obligada.

Guzmán comenzó su carrera en las fuerzas básicas de Chivas hasta la categoría Sub 20, pero no debutó en el primer equipo. Pachuca se interesó en él y el que lo debutó en el futbol profesional, por lo que más tarde se hizo del jugador en copra definitiva. Guadalajara buscó incorporarlo nuevamente al club en compra, pero no se dio debido a una suspensión por una prueba antidoping positiva. El 'Pocho' regresó a Pachuca y volvió a jugar tras su suspensión, convirtiéndose en parte fundamental por el campeonato de los Tuzos. Nuevamente Chivas fue por él para incorporarlo por lo que en diciembre de 2022 anunció su contratación.

Fuente: Tribuna