El gesto de la afición del Mallorca que conmovió a Javier Aguirre; su equipo se acerca a la salvación

Mallorca, España.- El Mallorca de Javier Aguirre, está cada vez más cerca de asegurar la permanencia en primera división, por lo que eso mantiene contentos a sus aficionados que reconocieron el trabajo del estratega mexicano al frente del equipo y así se lo hicieron saber a su salida del campo en un gesto que conmovió al entrenador quien se mostró agradecido por el cariño recibido después del último encuentro.

Los aficionados del Mallorca corearon el nombre de Javier Aguirre, lo que llevó al técnico a quedar conmovido y lo agradeció en la conferencia de prensa posterior al partido en donde mencionó que le generó tantas emociones debido a lo inesperado de la situación: “No me lo esperaba, pero sí es verdad que me dio mucho gusto. No recuerdo hace cuántos años me mencionaban de manera natural, da mucha ilusión. La verdad es que ya soy mayor y me llego a emocionar”, dijo Aguirre.

El Mallorca derrotó 3-1 al Getafe en la jornada 30 de la Liga española, en un partido donde tuvieron que superar un marcador adverso ya que Borja Mayoral puso adelante a los visitantes a los 23 minutos. Pero en la segunda parte los locales despertaron y le dieron la vuelta. Primero Lee Kang-In al minuto 56 empató el marcador y después Raillo al 64' puso otro gol a su favor. El delantero surcoreano anotó su doblete al 95' y con ello decretó el triunfo.

El equipo de Aguirre es décimo de la clasificación con 40 puntos, diez por encima del antepenúltimo lugar que es el Valencia y está en riesgo de descender y a falta de ocho partidos por disputar. Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Cádiz, Almería, Valencia, Barcelona y Rayo Vallecano son los rivales que le quedan al equipo dirigido por el mexicano para terminar el torneo. Pero, pese al buen momento, Aguirre no se confía.

“Salvo Elche, cualquiera de los otros equipos nos puede alcanzar, así que mientras la permanencia no sea matemática, yo seguiré siendo prudente. Mi experiencia así me lo exige”, dijo Aguirre en la conferencia de prensa ante la posibilidad de lograr la salvación próximamente. El siguiente partido del 'Vasco' será como visitante ante el Atlético de Madrid, equipo que en su momento dirigió Aguirre.

Fuente: Tribuna