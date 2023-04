PSV golea al Ajax y lo aleja de Champions League; el juego se vio interrumpido por problemas en las gradas

Comparta este artículo

Eindhoven, Países Bajos.- El PSV Eindhoven se impuso con autoridad al Ajax al que goleó por 3-0 en el Phillips Stadion en un partido correspondiente a la jornada 30 de la Eredivisie y que enfrentó a los dos equipos que están disputando un lugar en la Champions League del próximo año, ya que por el momento el primer lugar no parece alcanzable para ambos equipos que se han visto relegados por el Feyenoord.

Con Jorge Sánchez como el único mexicano como titular, se enfrentaron el segundo y tercer lugar del grupo con la posibilidad de quedarse con la posición de sublíder para los 'Granjeros' o de arrebatar es puesto para los de Ámsterdam. Pero de inmediato fueron los locales quienes se impusieron con un gol de cabeza de Luuk de Jong tras un gran pase desde la derecha de Bakayoko al minuto 13.

Con la ventaja mínima se fueron al medio tiempo y ya en el 54' llegó el segundo tanto del PSV cuando Xavi Simons fue derribado por el portero y el propio juvenil neerlandés se encargó de cobrar de forma perfecta a la derecha del arquero. Después el partido se vio interrumpido al minuto 59 al presentarse problemas desde las gradas, ya que lanzaron un objeto al jugador del Ajax Steven Berghuis.

Ante esta acción, el árbitro Serdar Gozubuyuk no dudó en detener el juego, según el protocolo de la Eredivisie por lo que no se pudo jugar durante 20 minutos. El público fue advertido de sus acciones y el partido pudo continuar después. Si los fans hubieran seguido lanzando objetos desde la tribuna, el partido se habría suspendido, pero no fue así y se pudo reanudar para fortuna de ambos equipos.

El mexicano Erick Gutiérrez ingresó al minuto 66 en busca de un nuevo gol para su equipo que finalmente lo consiguió con un nuevo gol de De Jong quien remató en el área, tras un centro de Simons al 78. En el minuto 85 Jorge Sánchez salió de cambio, mientras que su compatriota Edson Álvarez no formó parte de la convocatoria para este partido que dejó al Ajax en el tercer puesto de la tabla general.

En otros resultados del día en el futbol de Países Bajos, el Twente igualó 3-3 ante el Spart Rotterdam. Por otra parte, el Go Ahead Eagles derrotó 2-0 al Fortuna Sittard, mientras que el Feyenoord se impuso por 3-1 al FC Utrecht. Ayer, el Emmen derrotó 2-3 al Heerenveen y el Vitesse empató sin goles ante el Excelsior. Antes el Volendam arrancó la jornada con una victoria sobre el Cambuur.

Fuente: Tribuna