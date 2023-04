¿Ryan García no tendrá revancha contra Gervonta Davis? Tras la derrota tiene decidido su futuro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una gran pelea desarrollada en Las Vegas, el boxeador mexico-estadounidense Ryan García perdió por impresionante nocaut en el séptimo asalto ante el norteamericano Gervonta Davis con lo que perdió el invicto dejando así su marca en 23 victorias y ahora le suma una derrota. Ambos ofrecieron un buen combate que se fue preparando desde las semanas previas al mismo.

Cada uno trató de imponer su estilo en el ring, pero en el inicio lució más efectivo Davis, quien apenas en el segundo asaltó mandó a la lona a García, caída de la cual se levantó para seguir con el combate que ya anticipaba un posible victoria del estadounidense que fue tomando confianza en los rounds posteriores, mientras que el mexico-americano solo pudo resistir unos asaltos más.

Fue en el séptimo round, al minuto con 44 segundos que Gervonta Davis lanzó un impresionante gancho al hígado que hizo caer a Ryan García, quien con la rodilla en el suelo ya no se pudo levantar por lo que ahí terminó la pelea. Apenas terminó el combate y de inmediato empezaron las especulaciones sobre si habría un segundo encuentro de revancha entre ambos peleadores.

Pero al parecer no será así, al menos por el momento. Según lo que dijo Ryan García en la conferencia de prensa posterior, no sería posible ya que tiene definido lo que hará en un futuro y es que pretende pasar a las 140 libras donde buscará nuevos retos. "Felicidades a Gervonta, va a hacer grandes cosas en 135 libras, pero yo me voy a mover a las 140", dijo en palabras recogidas por Los Angeles Times.

Por lo tanto, los futuros rivales de García en la siguiente división serían los campeones Josh Taylor (campeón de la Organización Mundial de Boxeo), Subriel Macías (campeón de la Federación Internacional de Boxeo), Alberto Puello (campeón de la Asociación Mundial de Boxeo) y Regis Prograis (campeón del Consejo Mundial de Boxeo), por lo que no luce un panorama sencillo para el pugilista que mencionó que buscará acumular algunas victorias.

Mientras tanto, a Davies todavía le quedarán también buenos retos en las 135 libras, ya que podría enfrentar al campeón indiscutible de la división, Devin Haney, así como Shakur Stevenson, quien recientemente llegó a la división de 135 libras; sin emabrgo, Gervonta mencionó que primero se tomará unos días de descanso antes de volver al trabajo y pensar en un posible rival.

