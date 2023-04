¿Lionel Messi en la MLS? DT argentino desea verlo en EU; sus opciones en el continente americano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Principalmente por su capacidad económica, la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, luce como un destino natural para el delantero Lionel Messi que todavía no tiene decidido su futuro para la próxima temporada y ahora un entrenador argentino no ve con malos ojos la posibilidad de que la salida de Leo del continente europeo llegara a ocurrir, pues consideró que sería algo impactante para la liga.

Gerardo Martino, exentrenador de la Selección Mexicana y también del Barcelona, compartió en su entrevista con The Athletic que la MLS “es una liga que continúa dando pasos hacia adelante y que busca un nivel de excelencia cada vez que hace cambios" por lo que consideró que "recibir al mejor del mundo (Lionel Messi) sería increíblemente impactante”, por lo que el entrenador espera verlo algún día en el certamen por el que ha comentado tener "debilidad".

De momento no es una locura pensarlo, ya que si hay un club que ya ha expresado su interés, pues el Inter de Miami ya ha expresado sus intenciones. Phil Neville, entrenador de equipo, compartió hace unos meses su ilusión por poder fichar a Leo en el futbol estadounidense, pero además no sería la única figura que estarían buscando fichar, ya que también aceptó el interés por Sergio Busquets, actual futbolista del Barcelona y excompañero del argentino.

Twitter @InterMiamiCF

"No lo voy a negar y decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets", admitió el entrenador inglés del Miami en declaraciones al diario The Times. "Queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club de futbol. Messi y Busquets son dos de los que más se destacaron en los últimos años. Son grandes jugadores que aún serían un gran beneficio para el club y para la MLS, sería un cambio de juego", compartió en ese momento.

Pero en el continente americano, Estados Unidos no sería la única opción ya que también podría ir a la Liga de Argentina con Newell's Old Boys, club que recientemente mostró su interés por ficharlo, además de que desde la Conmebol lo han invitado a jugar en Sudamérica para que pueda disputar la Copa Libertadores, uno de los torneos que le faltan por sumar a su ya extenso palmarés.

Mientras tanto Messi está en Barcelona pasando unos días de descanso junto a su familia, un destino al que parece ser el más probable para la próxima temporada, pues de las opciones que cuenta el argentino, sería la más viable según sus aspiraciones en su carrera como profesional.

