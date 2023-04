Ricardo 'Tuca' Ferretti defiende festejo de Uriel Antuna en Cruz Azul, pero lanza una advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana Ricardo 'Tuca' Ferretti encaró su primer partido contra las Chivas dirigiendo a Cruz Azul y arrancó ganando con un gol de Uriel Antuna quien recibió un pase filtrado y tras evadir al portero rojiblanco definió para poner al frente a su equipo, después vino su festejo que a muchos les pareció excesivo. El delantero fue ante la afición rojiblanca y beso en repetidas ocasiones el escudo celeste.

La celebración de Antuna generó críticas en redes sociales, mismas que aumentaron cuando las Chivas le dieron la vuelta al marcador y se llevaron la victoria por 2-1. Ante lo ocurrido, el 'Tuca' Ferretti fue cuestionado por los medios en conferencia de prensa y el técnico no dudó en defender a su jugador, a quien consideró con el derecho a celebrar sus anotaciones y tampoco dio importancia a que se tratara de su exequipo.

"¿Por qué no puede festejar? ¿Está prohibido el reglamento? Yo jugué en varios equipos así, yo cuando jugaba con el otro, yo sí festejaba. A lo mejor es una forma de festejo hoy en día. Son distintas a las de hace 40 años", dijo Ferretti quien agregó que "sí tiene el derecho de festejar, si la alegría más grande es el gol", recordó el entrenador quien por otra parte advirtió que él nunca festejaría así como entrenador frente a sus colegas.

"El que sí se queda ahí con una cara de ya saben de qué, soy yo, por respeto a mi colega. Porque esto de que veo también que ciertos entrenadores meten el equipo un gol y no, hombre, parece que ya ganó la Copa del Mundo y todavía faltan 80 minutos", recordó el 'Tuca', quien mencionó que se sentiría avergonzado debido lo que ocurrió después. "Si yo festejara como Antuna el gol, qué vergüenza. Me dieron la vuelta, ¿cómo me quedaría?", dijo.

Cruz Azul buscará asegurar su lugar en el repechaje la próxima jornada ante Santos Laguna. "Nosotros ya no podemos mejorar nuestra posición, pero sí podemos caer", mencionó el Tuca. Los celestes son octavos en este momento con 21 puntos y no pueden subir más, pero su posición se puede ver comprometida en la próxima fecha y ya no recibirían su partido como locales en el Estadio Azteca.

Fuente. Tribuna