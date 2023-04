'Chicharito' Hernández a Chivas: La única condición con la que el delantero volvería a la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Javier 'Chicharito' Hernández se centra esta temporada en la Major League Soccer (MLS) donde milita con el Galaxy de Los Ángeles, pero no descarta la posibilidad de regresar a la Liga MX, aunque ante un eventual regreso tiene sus prioridades, el delantero mexicano si puso una condición en caso de que en un futuro se decidiera por volver a jugar en el futbol mexicano de nueva cuenta.

En una entrevista con la cadena FOX Sports, 'Chicharito' mencionó que si regresa a la Liga MX le gustaría volver a las Chivas, club del que es canterano y con el que llegó a ser campeón de goleo. Aunque tampoco descartó la posibilidad de que juegue en otro equipo. "Soy chiva de corazón y, si se puede dar que juegue en otro club, pero si llego a pensar en irme a México, la opción número uno sería Chivas a como de lugar", dijo el delantero.

La única condición que pone Hernández es que si regresa a México el único club al que no llegaría sería al América, rival deportivo del Guadalajara. “En América no voy a jugar; nunca soy de cerrarle la puerta a situaciones… En América no voy a jugar, no", mencionó Hernández, quien recientemente esta retomando la actividad en el futbol estadounidense, luego de recuperarse de su lesión que sufrió hace unos meses.

El mexicano regresó a jugar con el Galaxy y la jornada pasada ya anotó un gol ante Austin FC por lo que estaría comenzando a tomar su paso goleador. Ahora, Javier Hernández se prepara para volver a ser tomado en cuenta en el nuevo proceso de selección bajo la dirección de Diego Cocca con quien ya se ha puesto en contacto y quien le ha hecho saber que tiene las puertas abiertas para volver, por lo que ahora depende nuevamente de sus actuaciones para ser tomado en cuenta.

Por lo pronto ya superó una lesión que lo tenía alejado de la actividad futbolística. Actualmente, hay pocos delanteros en el tricolor por lo que se vislumbra la posibilidad de que Chicharito pueda volver a ser llamado. En su siguiente partido con su club se enfrentará al Orlando City SC en el que podría ser su cuarto juego esta temporada. Hernández, también ha dejado en claro que le gustaría jugar el próximo Mundial en México.

"Yo creo que sí (me veo en un Mundial). Creo que estoy en un lugar tan pleno en donde tengo confianza, en que no nada más dentro del campo pueda ayudar, no nada más fuera del campo como líder, ni es mi afán, sino como una persona que puede también servir. En Brasil lo acepté, no me quedó de otra. Si llego a ir al Mundial, y en el Mundial se hace historia, me retiro, obviamente”, declaró en la misma entrevista. .

