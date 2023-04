¿Canterano de Cruz Azul a Europa? Equipos de Países Bajos y Alemania siguen de cerca al mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque el Cruz Azul no es un equipo que suele exportar a Europa, parece que esto podría volverse más habitual, luego de la salida de Santiago Giménez al Feyenoord, ya que los clubes del Viejo Continente parece que han volteado a ver a los canteranos celestes y ahora se han interesado en un nuevo futbolista. Se trata de Rodrigo Huescas, el lateral izquierdo que se ha ganado la confianza de Ricardo Ferretti en esta nueva etapa.

Según información de la cadena ESPN, fuentes les confirmaron que equipos de la Bundesliga y de la Eredivisie estuvieron sondeando al futbolista, aunque no se reveló específicamente qué equipos, son buenas noticias para el futbol mexicano ya que podría tener un jugador más en una liga importante de la primera división de Alemania o Países Bajos y seguir así los pasos de varios de los jugadores que se encuentran en el futbol de primer nivel.

Te podría interesar CRUZ AZUL Los tres jugadores de Cruz Azul que pueden llegar al futbol de Europa, según Santiago Giménez

En conferencia de prensa, el propio jugador ha aceptado su interés por jugar en algún momento en Europa. “Pues yo creo que sí, sí me visualizo. No sé si a corto o largo plazo, a mediano plazo o lo que sea, pero sí me visualizo estando allá en Europa”, dijo Huescas en la conferencia de prensa de este miércoles ante los medios de comunicación. “Me encantaría poder jugar allá, conocer el futbol de allá y por lo tanto no me queda otra más que trabaja", agregó.

Créditos: Twitter @CruzAzul

Apenas ayer, Santiago Giménez había declarado que Huescas era uno de los futbolistas de Cruz Azul que consideraba con condiciones para jugar en Europa y que podría ser el próximo canterano en salir. “Creo que Huescas va a ser el siguiente canterano de Cruz Azul en explotar y venir a Europa. Tiene mucho potencial, desde que era niño sobresalía en las inferiores.

"Ahorita que le dieron la oportunidad, demostró el pedazo de jugador que es, pero sigo insistiendo que los jugadores de fuerzas básicas deben tener más continuidad, aunque se equivoquen, que les den la confianza, no solo tres o cuatro partidos sino toda la temporada. Es la única manera de saber de qué está hecho ese jugador, Huescas está hecho para grandes cosas”, dijo Giménez durante la transmisión de un live.

En primera división, Huescas suma mil 735 minutos en 38 partidos disputados y tiene tres goles anotados. Es uno de los jugadores que se ha ganado la confianza de Ricardo Ferretti y usualmente es convocado a la selección nacional en sus categorías menores. Este semestre podría disputar la reclasificación con el Cruz Azul. si es que logra permanecer en entre los mejores 12 del torneo mexicano.

Fuente: Tribuna