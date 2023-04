Draft NFL 2023: ¿Cuándo inicia, cuál es el orden de elecciones y quiénes son los mejores prospectos?

Comparta este artículo

Kansas City, Estados Unidos.- Aún faltan unos meses para el inicio de la nueva temporada de la National Football League (NFL), pero ya se acerca el Draft, uno de los eventos previos más esperados en el año en donde los diferentes equipos tendrán la oportunidad de elegir a los jugadores más destacados del futbol colegial y que están llamados a convertirse en las próximas figuras de este deporte.

El orden para las selecciones ya está definido y serán tres intensos días en donde los equipos buscarán a los mejores jugadores durante siete rondas. La primera ronda será a partir de este jueves, la segunda y tercera ronda será el viernes, mientras que de la cuarta a la séptima ronda será el sábado. A excepción de los Cleveland Browns, Los Angeles Rams, Denver Broncos, Miami Dolphins y San Francisco 49ers, todos los demás tienen un pick de primera ronda.

¿Cuál es el orden de selecciones del Draft de la NFL 2023?

Los Carolina Panthers tienen la primera selección de draft y usualmente el primer equipo en elegir va por un quarterback, aunque podrían sorprender. Después el turno será para los Houston Texans con la segunda selección y en el número tres serán los Arizona Cardinals. La cuarta selección será para los Indianapolis Colts y los Seattle Seahawks tienen la quinta selección.

CJ Stroud de Ohio State. Créditos: NFL

Los siguientes turnos están definidos de la siguiente manera: 6. Detroit Lions, 7. Las Vegas Raiders, 8. Atlanta Falcons, 9. Chicago Bears, 10. Philadelphia Eagles, 11. Tennessee Titans, 12. Houston Texans, 13. New York Jets, 14. New England Patriots, 15. Green Bay Packers, 16. Washington Commanders, 17. Pittsburgh Steelers, 18. Detroit Lions, 19. Tampa Bay Buccaneers, 20. Seattle Seahawks, 21. Los Angeles Chargers, 22. Baltimore Ravens, 23. Minnesota Vikings, 24. Jacksonville Jaguars, 25. New York Giants, 26. Dallas Cowboys, 27. Buffalo Bills, 28. Cincinnati Bengals, 29. New Orleans, 30. Philadelphia Eagles y 31. Kansas City Chiefs.

¿Quiénes son los mejores prospectos?

El prospecto más atractivo en este Draft 2023 de la NFL y quien se perfila a ser la primera selección es el quarterback de la Universidad de Alabama, Bryce Young, ganador del trofeo Heisman en 2021. Entre los mariscales de campo también destacan Will Levis de Kentuchy o CJ Stroud de Ohio State. También destacan los corredores Bijan Robinson de Texas, Jahmyr Gibbs de Alabama o Tyjae Spears de Tulane.

Bijan Robinson de Texas. Créditos: NFL

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Draft de la NFL?

El Draft de la NFL 2023 tendrá tres días de duración y todo iniciará este jueves 27 de abril con la selección de primera ronda a partir de las 17:30 horas tiempo del centro de México (16:30 horas, tiempo del pacífico) que comenzará la transmisión a través de la cadena de paga FOX Sports. Continuará el viernes a las 17:00 horas, tiempo del centro del país y finalizará el sábado, que este día arrancará la transmisión desde las 10:00 horas por la misma señal televisiva.

