Santiago Giménez aprende de uno de los mejores; revela los consejos que recibe de Robin van Persie

Ciudad de México.- El delantero mexicano Santiago Giménez vive un gran momento en el Feyenoord donde se ha convertido en goleador y está a puntos de ser campeón, pero al parecer tenía un secreto guardado y que le ha ayudado a tener el nivel que ha mostrado en estos primeros meses en el futbol de Europa y es que se encuentra bajo la guía de uno de los mejores delanteros de Países Bajos en los últimos años.

Robin van Persie, exdelantero de la selección neerlandesa y del Manchester United es quien suele dar consejos al delantero mexicano y que lo ha ayudado a mejorar su técnica. Como exfigura del club, tiene un puesto como entrenador en fuerzas básicas y es encargado de mejorar la técnica de los delanteros en las diferentes categorías, situación que ha aprovechado Santiago para aprender un poco de la técnica del exfutbolista.

Fue a través de un live en su cuenta de Instragram, donde entre otras revelaciones, mencionó los consejos que recibe del exmundialista neerlandés. “Van Persie me ha ayudado en muchos detallitos que yo no sabía", dijo Giménez sobre cómo ha mejorado gracias a Van Persie. "Por ejemplo, antes de definir voltear a ver al portero rápido; la otra es controlar y en menos de tres segundos disparar a portería; movimientos de espalda y que cuando esté en el área que el defensa no te toque”, reveló el atacante.

Nuevo club pretende a Santiago Giménez

Santiago Giménez, en su primera temporada europea, sigue levantando interés en el Viejo Continente y varios clubes siguen de cerca su evolución ante la posibilidad de considerarlo para reforzar sus planteles de cara al próximo torneo y la larga lista de posibles destinos sigue creciendo, semana a semana. De España a Portugal, pasando por Inglaterra, ahora el nuevo equipo interesado viene desde el futbol de Italia.

Según información de TUDN, la Lazio es el nuevo club que buscaría a Giménez para la próxima temporada, incluso, dicha fuente menciona que el equipo de la capital italiana ya tiene preparada una oferta de 20 millones de dólares, por el delantero mexicano. Otros clubes con los que se le ha llegado a vincular son el Sevilla, Benfica, Newcastle o hasta el Atlético de Madrid, tras unas declaraciones recientes de su presidente.

Ahora, se suma el interés de la Lazio, cabe destacar que desde la dirigencia del Feyenoord esperan que se mantenga por lo menos una temporada más. Mientras tanto, Giménez aseguró que si hay ofertas será analizada por su entorno familiar. Ahora, su padre, Christian Giménez es su representante y se mencionó que ya se encuentra viajando a Países Bajos ante el interés de varios equipos en las últimas semanas.

