Tras confirmar su divorcio, 'Chicharito' Hernández podría estar de vuelta en la Selección este día

Ciudad de México.- Desde el pasado miércoles 26 de abril, el nombre del jugador mexicano Javier 'Chicharito' Hernández se mantuvo en tendencia pero no porque haya tenido alguna proeza en el terreno de juego, sino porque en entrevista con el periodista Rubén Rodríguez de la cadena Fox Sports, confirmó que actualmente está divorciado y con ello, también se ha mantenido alejado de sus hijos, a quienes remarcó, ve crecer solo "a través de un teléfono". Si bien está atravesando por una difícil etapa, parece que hay un motivo más para sonreír y es que se reveló que podría ser convocado de nuevo a la Selección Mexicana.

'Chicharito' Hernández confirmó estar divorciado y alejado de sus hijos. Foto: Twitter

Actualmente parece muy lejano aquel 7 de septiembre del 2019 cuando el jugador originario de Guadalajara, Jalisco, portó por ultima vez la 'piel' de la Selección Nacional y, aunque en el pasado Mundial de Qatar estuvo dando apoyo a los connacionales, la afición desconocía la fecha en la que fuera convocado de nueva cuenta, algo que a parecer el nuevo Director Técnico, Diego Cocca ha considerado pues hasta se ha revelado una posible fecha para verlo jugar de nuevo en el equipo nacional.

El periodista Fernando Cevallos remarcó que el cuerpo técnico de la Selección Nacional ha contemplado ya convocar al tapatío y para ello el encuentro elegido fue el partido amistoso que el 'Tricolor' tendrá el próximo 10 de junio en San Diego, California, encuentro que aun no cuenta con un rival definido pero se cree que pueda ser entre la Selección de Camerún, Chile o Ecuador, mismos a los que se medirá Hernández quien ha atravesado además por una lesión.

Hay algo que le juega a favor a Javier, no estuvo en el Mundial. No fue parte del fracaso, y los líderes que ustedes siempre mencionan, si estuvieron en la Copa del Mundo; son los mismos a los que la gente abucheó en el Estadio Azteca", aseveró el periodista en un espacio de la cadena Fox Sports.

Por el momento todavía no hay nada confirmado respecto al regreso de 'Chicharito' Hernández a la Selección Nacional; no obstante, en entrevistas pasadas el jugador adelantó que actualmente no tiene entre sus planes el regresar a México tanto radicar como a jugar; sin embargo, si fuera el caso contemplaría unirse a las filas del 'Rebaño sagrado', es decir las Chivas, de donde además es canterano.

Foto: Twitter

Cocca dice esto sobre 'Chicharito'

Ya con Diego Cocca al mando de la Selección Nacional, en el pasado partido amistoso en contra de la selección de Estados Unidos el estratega argentino y dejo claro ante los medios de comunicación que el regreso de Javier Hernández se daría "a su debido tiempo" e incluso adelantó que también será él quien confirme el haber estado en comunicación con el susodicho; no obstante, tampoco ha confirmado que el esperado regreso sea en la fecha antes mencionada.

"Yo hablaré con los jugadores en el momento que yo sienta que necesito hablarles. Con los que he hablado les deje mi número de teléfono personal y les dije que estoy 24/7 para la selección. Cuando quieran hablarme, que me hablen. Lo aclaró el Chicharito, yo hablé con él y dejamos las cosas claras, así como hablaré con los jugadores que necesite hablar", dijo ante los medios.

Fuente: Tribuna / Fox Sports