Al Nassr desmiente polémicas declaraciones sobre Cristiano Ronaldo y aclaran si seguirá en el club

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Unas supuestas declaraciones del presidente del Al Nassr, Musalli Al Muammar, sobre el futbolista Cristiano Ronaldo en cuanto a que su contratación en el equipo fueron fuente de polémica durante las últimas horas en las redes sociales y le dieron la vuelta al mundo; sin embargo, dichas palabras atribuidas al presidente del club al parecer fueron falsas, así lo informó el propio jefe de prensa del equipo saudí.

Según medios españoles, Al Muammar se habría sentido estafado por la contratación de Cristiano Ronaldo, debido a los últimos resultados de su equipo que no han sido buenos y les han quitado la posibilidad de disputar títulos. En ese sentido, el dirigente habría comparado a su refuerzo con una estafa: "Sólo me han estafado dos veces en mi vida. La primera vez fue cuando pedí tres kebabs y solo me entregaron dos. La segunda ha sido por haber fichado a Cristiano Ronaldo", fueron las declaraciones que se le atribuyeron.

Pero el asesor de prensa del club de Arabia Saudita, Al Walid al Muhaidab, aclaró que esas supuestas declaraciones son falsas. Citado por la agencia de noticias EFE, el representante del club aclaró que las declaraciones son falsas y explicó que la fuente a la que se le atribuyen no es un medio de comunicación del país. El medio al que supuestamente se le atribuye la fuente es ArabiaNews 50, el cual es confiable.

Créditos: @AlNassrFC

"Las declaraciones que han salido en la prensa española con una fuente de una página llamada ArabiaNews50 son falsas, no son ciertas ni en forma ni en contenido", mencionó el asesor de prensa. Cristiano Ronaldo llegó al club Al Nassr para comenzar una nueva etapa en su carrera, pero los resultados no han sido los mejores, pese a que ha anotado goles y se llegó a colocar como contendiente al título de goleo, este esfuerzo no lo ha acompañado en colectivo.

Ha sido eliminado de dos torneos de copa y en la liga se va rezagando en la pelea por el título, además recientemente el entrenador del equipo fue relevado de su cargo, mientras que el jugador cada vez se le ve más frustrado con los aficionados rivales y también con futbolistas adversarios como se han mostrado en algunos videos que también han circulado en las redes sociales.

Pese a todo, Cristiano Ronaldo tiene dos años y medio de contrato y el representante del club antes citado no cree que las últimas actuaciones pongan en riesgo su permanencia en el club, pues aseguró que el futbolista se siente bien en el equipo y el en el Al Nassr también están a gusto con él, por lo que no ve posible la salida a del jugador en un futuro inmediato, pese a los últimos rumores que han circulado.

Fuente: Tribuna