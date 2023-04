Carlos Salcedo, 'Chicharito' Hernández y los otros vetos que han ocurrido en la Selección Mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el proceso pasado en la Selección Mexicana, Carlos Salcedo dejó de ser convocado, pese a que había sido considerado un habitual en el equipo y a que se mantenía en buen nivel. Entonces los rumores apuntaban a un posible veto debido a una discusión que habría tenido con Jorge Theiler, auxiliar de Gerardo Martino, en la Final de la Copa Oro 2021 contra los Estados Unidos.

En una entrevista reciente con el diario Récord, Salcedo recordó ese episodio en su carrera como seleccionado, aunque no quiso ahondar en el tema. "La verdad no me gusta ahondar mucho en cosas que no. Creo que se hizo una versión mala sobre el tema y lo llegué a platicar varias veces con gente del medio, con entrenadores que en ese entonces tenía y ellos me dieron su punto de vista, pero al final cada cabeza es un mundo. Yo sí soy un caballero", aseguró.

Aunque Salcedo aseguró que en su momento contaría su versión de lo ocurrido, su caso no sería el único por el que tiene que pasar algún seleccionado mexicano, y es que son varios los futbolistas que, según trascendió en su momento dentro de la prensa nacional, han sido vetados del combinado tricolor por motivos extrafutbolísticos e ignorando sus momento deportivo y que al final habría afectado la posibilidad de tener un equipo más competitivo.

Créditos: Twitter @miseleccionmx

El otro caso más cercano es el de Javier 'Chicharito' Hernández, a quien según lo presentado por algunos medios, habría hecho un acuerdo para hospedar a varias mujeres en el mismo hotel donde se concentraba el equipo mexicano en Estados Unidos, por lo que tras una investigación interna habría sido encontrado culpable y por lo tanto dejó de ser convocado, pese a que se previo al Mundial de 2022 era uno de los mejores goleadores mexicanos.

Otro caso conocido es el de Cuauhtémoc Blanco, quien en el 2006, no fue convocado por Ricardo La Volpe debido a las diferencias que tenía con el entrenador desde que coincidieron en el América. Aunque el técnico argentino siempre negó que ese fuera el motivo pocos le creyeron. En ese momento, el Cuauh era uno de los mejores mediocampistas mexicanos y no pudo formar del gran equipo que tuvo México para ese torneo.

El caso más reciente es el de Víctor Guzmán, el mediocampista de las Chivas es el mejor jugador rojiblanco que incluso destaca como goleador, es capitán y tampoco ha sido tomado en cuenta en este nuevo proceso. El motivo 'oficial' es que sus condiciones no se adaptan al sistema del entrenador, mientras que en la prensa ha surgido la posibilidad de que un problema anterior en una prueba de doping sea la verdadera causa.

Fuente: Tribuna