NFL Draft 2023: Así quedó la selección de primera ronda; Bryce Young y los quarterbacks, protagonistas

Kansas City, Estados Unidos.- Se realizó la primera noche de selección en el Draft de la NFL 2023, donde Bryce Young, quarterback de la Universidad de Alabama, cumplió con los pronósticos y se convirtió en la primera selección global, por lo que a partir de la próxima temporada comenzará su carrera profesional con los Carolina Panthers en busca de ser uno de los jugadores que puedan cambiar el destino del equipo en el futuro.

Los quarterbacks fueron los protagonistas de la noche, ya que de las primeras diez selecciones, tres fueron para esa posición que contaba con algunos de los mejores prospectos. La segunda selección de la noche fue el mariscal de campo de Ohio State, CJ Stroud, quien fue elegido por los Houston Texans. En tanto que en la cuarta selección fue seleccionado Anthony Richardson, quarterback de la Universidad de Florida, por parte de los Indianapolis Colts.

Por otra parte, otro de los jugadores más codiciados de este año era Bijan Robinson, ala cerrada de la Universidad de Texas y que fue elegido en el pick ocho por parte de los Atlanta Falcons. Previo al gran evento, Texans y Cardinals realizaron un trato por lo que la tercera selección global fue también para Houston y en ese turno eligieron al linebacker de la Universidad de Alabama, Will Anderson Jr.

En la quinta selección global fue elegido Devon Whiterspoon de la Universidad de Illinois por parte de los Seattle Seahawks. En la sexta, los Arizona Cardinals se hicieron de Paris Johnson Jr, tavle ofensivo de Ohio State. En la selección siete, Las Vegas Raiders se llevaron a Tyree Wilson de Texas Tech. Mientras que en la nueve los Philadelphia Eagles eligieron a Jalen Carter, tacle defensivo de Georgia. El top diez lo completó Chicago Bears con Darnell Wright, tacle ofensivo de la Universidad de Tenesse.

En total fueron 31 selecciones en la primera ronda y el resto quedaron distribuidas de la siguiente manera: 11. Tennessee Titans, Peter Skoronski, OL, Northwestern; 12. Detroit Lions, Jahmyr Gibbs, RB, Alabama; 13. Green Bay Packers, Lukas Van Ness, LB, Iowa; 14. Pittsburgh Steelers, Broderick Jones, OT, Georgia; 15. New York Jets, Will McDonald IV, LB, Iowa; 16. Washington Commanders, Emmanuel Forbes, DB, Mississippi; 17. New England Patriots, Christian Gonzalez, CB, Oregon; 18. Detroit Lions, Jack Campbell, LB, Iowa.

Siguió con el pick 19. Tampa Bay Buccaneers; Calijah Kancey, DT, Pittsburgh. 20. Seattle Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, WR, Ohio St; 21. Los Angeles Chargers, Quentin Johnston, WR, TCU, 22. Baltimore Ravens: Zay Flowers, WR, Boston College. 23. Minnesota Vikings, Jordan Addison, WR, USC; 24. New York Giants, Deonte Banks, CB, Maryland. 25. Buffalo Bills, Dalton Kincaid, TE, Utah; 26. Dallas Cowboys: Mazi Smith, DT, Michigan; 27. Jacksonville Jaguars, Anton Harrison, OT, Oklahoma; 28. Cincinnati Bengals, Myles Murphy, DE, Clemson; 29. New Orleans Saints, Bryan Bresse, DT, Clemson; 30 Philadelphia Eagles, Nolan Smith, LB, Georgia; 31. Kansas City Chiefs, Felix Anudike-Uzomah, DE, Kansas State.

