Red Bull pierde la 'pole' para el GP de Azerbaiyán, 'Checo' Pérez será tercero y Verstappen segundo

Baku, Azerbaiyán.- Luego de varias semanas de ausencia, regresará la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán y para ello se realizó la sesión de calificación donde la escudería Red Bull, compuesta por los pilotos Sergio 'Checo' Pérez y Max Verstappen no pudo hacerse con la pole position y será el piloto de Ferrari, Chalres Leclerc, quien largará en en primer lugar para la carrera del domingo en el circuito callejero de Baku.

En una qualy complicada por los numerosos accidentes que hubo en la pista, Leclerc fue más rápido y finalizó primero con un tiempo de 1:40.203, dejando en segundo puesto a Max Verstappen con 1:40.391 y en tercer puesto al mexicano 'Checo' Pérez, quien hizo un tiempo de 1:40.495. Con lo que Ferrari se impuso a la escudería del 'toro rojo' que se ha visto dominante en el inicio de la temporada.

Créditos: Fórmula 1.

Para el piloto monegasco Charles Leclerc, quien superó a 'Checo' el año pasado por la segunda posición del campeonato de pilotos, es la tercera ocasión consecutiva que logra la pole position previo al GP de Azerbaiyán, pues también lo consiguió en 2022 y en 2021. Su Ferrari fue más rápido en las curvas y eso marcó la diferencia contra el equipo de Red Bull que de cualquier manera no largará en mala posición.

"(Se siente) muy bien, especialmente teniendo en cuenta el comienzo de la temporada que he tenido. Obviamente, no hemos tenido el mejor comienzo, pero es genial estar de vuelta en la pole. No me lo esperaba y creo que llegamos al fin de semana pensando que ya sería un gran resultado si estuviéramos delante de los Aston y Mercedes y ahora nos encontramos en la pole", dijo Leclerc, citado por los medios oficiales de la Fórmula 1.

Cabe destacar que Ferrari se mete con sus dos pilotos en el top cinco de la parrilla de salida, ya que Carlos Sainz ocupó el cuarto puesto, mientras que Lewis Hamilton de Mercedes terminó en el quinto lugar. Mañana el día estará dedicado al nuevo Sprint Shootout en donde habrá una Q1 que será de 12 minutos, una Q2 de 10 minutos y una Q3 de ocho minutos para definir las posiciones para la F1 Sprint que es una carrera de 100 kilómetros en la que no hay paradas en boxes, tiene una duración de 17 vueltas y dura alrededor de 30 minutos y que otorgará puntos a las escuderías.

Tras la nueva competencia, el domingo 30 de abril regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán que será el cuarto GP de la temporada 2023 de la F1 y se correrá en el circuito callejero de Baku. La carrera está pactada para las 05:00 horas, tiempo del centro de México (04:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna