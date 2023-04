¿El nuevo Messi? Lamine Yamal hizo su debut en el Barcelona y ya superó al argentino en una estadística

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Lamine Yamal, es la nueva joya de La Masía y las comparaciones con otros futbolistas como Lionel Messi no se han hecho esperar, sobre todo luego de su prematuro debut en la Primera División con el Barcelona en donde al menos en ese rubro ya ha superado al futbolista argentino, pues el joven canterano llegó batiendo récords en el club blaugrana y se convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia del equipo.

Laminé, con 15 años de edad, nueve meses y seis días es ahora el jugador más joven que ha debutado en el Barcelona en La Liga, con lo que superó un récord que estaba vigente desde 1941 y que pertenecía a Vicenc Martínez, quien compitió por primera vez en la máxima categoría con 16 años y diez meses. Messi, en cambio, debutó con 17 años por lo que en ese rubro al menos ya lo superó, aunque habrá que esperar si pueda hacer las mismas hazañas.

Créditos: Twitter @FCBarcelona_es

También entró al top cinco en cuanto a debuts jóvenes en liga, por debajo de Luka Romero (15 años y 219 días), Sansón (15 y 255), Pedro Irastorza (15 y 288) y Óscar Ramón (15 y 289). Al minuto 83' Lamine entro en sustitución de Gavi, con su número 41 a la espalda y ya con un contundente 4-0 en el marcador, poco se pudo ver del futbolista que puede participar como extremo y delantero centro. De perfil zurdo, la prensa local lo considera con condiciones suficientes para convertirse en estrella.

Su nombre completo es Lamine Yamal Nasraqui Ebana y nació en Mataró, cerca de Barcelona. Su padre es de origen marroquí y su madre de Guinea Ecuatorial. Al haber nacido en España es seleccionable por el combinado nacional al que ya representó a nivel Sub 16. En divisiones inferiores ha destacado como goleador y en torneos ha destacado por sus habilidades.

"En julio hará 16 años. Tiene personalidad, talento innato, último pase, es fuerte... puede marcar una etapa importante en el club. He hablado con él. No tiene miedo. Está agradecido, feliz. Las nuevas generaciones no tienen miedo, tienen desparpajo. Ha hecho entrenamientos maravillosos", expresó Xavi sobre el futbolista, luego de su debut en el club donde esperan que se convierta en una estrella.

Fuente: Tribuna