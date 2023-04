¿Quién es Steve Ávila, el jugador de raíces mexicanas elegido por los Rams en el Draft de la NFL?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- México tuvo representación en el Draft de la NFL con Steve Ávila, un jugador con sangre mexicana, nacido en Estados Unidos y que en su etapa como jugador colegial militó en la Texans Christian University (TCU) en donde destacó por sus cualidades defensivas y que lo llevaron a ser elegido en la segunda ronda por parte de los Rams como uno de los mejores prospectos.

Steve, quien en realidad se llama Esteban contó en una entrevista con el diario Fort Worth Star-Telegram, que al llegar a su escuela y comenzar la primera temporada se presentó con su nombre en español, pero pocos podían pronunciarlo por lo que optó por elegir Steve, su nombre en lengua anglosajona, para presentarse y así es como ha sido conocido a partir de entonces hasta su último año en TCU.

Ávila fue elegido en la selección 36 del Draft de la NFL por Los Angeles Rams. Esta es la selección más alta que han hecho los Rams desde que eligieron al ala cerrada Gerald Everett (44) en 2017. El jugador que puede tener diversas posiciones, se desarrolló como centro, tackle derecho o guardia izquierdo, posición donde se consolidó en la última temporada en donde apareció como titular en 15 ocasiones y que destacó porque en 515 jugadas no permitió una sola captura.

Además de su versatilidad en el campo también destaca por su corpulencia y velocidad. características que lo hacen ideal para tareas de protección de pases y bloqueos. En su último año con los Horned Frogs también fue reconocido en los equipos All-American y First-Team All-Big 12 de la Associated Press. Otra característica de Steve es su humildad en los equipos en los que participa, en la entrevista antes referida, mencionó que el busca ayudar al equipo donde el entrenador lo requiera.

“Siempre les digo a los entrenadores, donde sea que me necesiten. Puedo repartir agua si me necesitas. No tengo gran problema en hacer nada”, declaró en esa entrevista Steve quien ahora comenzará su carrera como profesional y será el encargado de proteger a Matthew Stafford en busca de tener una buena temporada con su equipo.

Fuente: Tribuna