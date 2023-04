Tras nuevo desaire del Wolverhampton, esta es la única oferta que por el momento tendría Raúl Jiménez

Comparta este artículo

Falmer, Inglaterra.- Raúl Jiménez no volvió a ser tomado en cuenta por el técnico del Wolverhampton, Julen Lopetegui ahora para el partido contra el Brighton & Hove Albion, por lo que suma ya cinco partidos sin entrar en al lista y seis sin jugar en la Premier League. Esta situación ha causado, incluso, que la pareja del delantero mexicano se pronuncie con mensajes en redes sociales donde cuestiona de forma indirecta las decisiones del equipo.

Esto ya provocó la respuesta también del entrenador español, quien aseguró que no es una cuestión de lealtad, sino que Jiménez no se encuentra en forma óptima para ser considerado. El último partido de Raúl con el equipo fue el 18 de marzo en la derrota ante Leeds United, después fue convocado para el partido contra el Nottingham Forest, pero se quedó en la banca. Desde entonces no es considerado.

Quedó descartado de la convocatoria en la jornada 30 ante Chelsea, en la fecha 31 contra Brentford, en la 32 ante Leicester City, en la 33 contra Crystal Palace y ahora en la 34 contra el Brighton & Hove Albion. El mexicano no ha podido marcar un gol en liga durante la presente campaña 2022-2023. Antes de quedar fuera había tenido minutos, pero desde el regreso de sus lesiones de Diego Costa y del coreano Hwang Hee-Chan ya no fue tomado en cuenta.

Ahora los rumores sobre su salida suenan cada vez más, pero por ahora solo tiene una oferta y es desde la Super Liga turca. El Besiktas, club que en el pasado ya se había interesado por sus servicios, sigue considerándolo en su agenda de fichajes y podría sumarlo a su equipo la próxima temporada. El club cumpliría con la condición de Raúl Jiménez quien quiere mantenerse en el futbol de Europa por más tiempo.

Raúl Jiménez tiene contrato con Wolverhampton hasta el 30 de junio de 2024, por lo que una venta beneficiaría al equipo inglés que esperaría una buena oferta por parte del club turco. Actualmente, el mexicano está tasado en nueve millones de euros, según el sitio especializado Transfertmarkt, mientras que costó a los Wolves 38 millones cuando lo adquirieron al Benfica por lo que buscarían acercarse a esa cantidad.

Jiménez, ya habría rechazado regresar a la Liga MX, así lo explicó Santiago Baños en una conferencia de prensa donde fue cuestionado sobre la situación del delantero. La Major League Soccer también había sonado como un posible destino, aunque al parecer tampoco estaría en los planes del delantero. Sin Jiménez, el Wolverhampton sufrió una goleada de escándalo ante el Brighton de 6-0, pero se mantiene lejos del descenso.

