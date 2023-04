De nuevo: Difunden VIDEO de Shocker agrediendo a fans y hasta a la Policía; sólo le pidieron una foto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No solo dentro del ring fue un luchador polémico, sino también fuera de éste pues si no va a la cárcel y hasta se dice trata de atentar contra su vida, ahora hay videos donde se muestra al luchador Shocker golpeando a fans, los que presuntamente habían tratado de tomarse una fotografía con él pero, por motivos que no han sido revelados, todo terminó en confrontación.

José Jairzinho Soria Reyna, nombre real del luchador quien se ha autodenominado como el "1000% guapo", llamó la atención en las redes sociales debido a que en plena vía pública, comenzó a atacar a un grupo de personas quienes al verlo transitar por calles de la capital, no dudaron en pedirle una foto y un autógrafo; sin embargo, él parece no estaba en el mejor humor para acceder a tal petición pues de inmediato agredió al seguidor quien dicho sea de paso, tampoco se dejó.

Mediante la red social TikTok se hicieron virales diversas imágenes de la pelea entre Shocker y los civiles; no obstante, también arriban elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a quienes el luchador de 51 años de edad también ataca; cabe decir que a diferencia de otras veces, no se ha revelado si fue detenido y con ello, presentado ante el Ministerio Público por este altercado violento.

"Un familiar mío se acercó a pedirle un autógrafo y foto y este lo aventó y le tiró un puñetazo", denunció una mujer en redes sociales.

Al llamar la atención de los vecinos de la calle donde se dieron los hechos, comienza a reunirse un grupo de ciudadanos quienes entre gritos, tratan de explicarle a los uniformados lo que había pasado. En repetidas ocasiones se ve al luchador lanzar insulsos y golpes desde el interior de una camioneta en color rojo, todo desde el asiento del copiloto; sin embargo, en un momento desciende de la misma y continua con la polémica ya con la Policía presente.

Con el fin de aclarar la situación, todos los involucrados en la trifulca debían ser llevados ante las autoridades correspondientes, por lo que Shocker sube de nuevo a su vehículo mientras que el piloto, quien en ningún momento se ve, intenta escapar del lugar. Fue este acto el que llevó a los internautas y hasta a los denunciantes a asegurar que el luchador intentó dar una 'mordida' a los uniformados con el fin de evitar el protocolo de seguridad y salir del sitio sin ninguna consecuencia.

"Este 'luchador' sobornó a los patrulleros para que se lo llevaran y no poder nosotros hacer nada…", se lee en redes.

De manera extraoficial, la mujer que de inicio hizo la denuncia en la red social Facebook, lamentó que los uniformados hiberna dejado ir a Shocker sin problema alguno, especialmente por que en la búsqueda de una foto o un autógrafo, el seguidor del luchador terminó con una lesión que quedará impune. "Y este es su ídolo?", lamentó la denunciante en las plataformas digitales.

