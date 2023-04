Perú se queda sin el Mundial Sub 17; FIFA le retira la organización del torneo por este motivo

Comparta este artículo

Zúrich, Suiza.- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) retiró la organización del Mundial Sub 17 a Perú que se disputará del 10 de noviembre al 2 de diciembre de este año, luego de que el país andino no cumpliera con la infraestructura requerida para realizar el evento por lo que se tomó esta decisión y ahora se centrarán en la búsqueda de un nuevo país organizador que todavía no fue anunciado.

La FIFA explicó en un comunicado que "tras quedar patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo" le fue retirada la sede. Según las estimaciones del organismo Perú no iba a alcanzar a cumplir a tiempo con las obras necesarias para la realización de la Copa del Mundo por lo que en conjunto con la Federación Peruana de Futbol (FPF) decidieron anunciar este cambio.

"A pesar de la buena colaboración entre la FIFA y la FPF, se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el gobierno peruano antes del inicio de la competición", expresó la FIFA en su comunicado. Al parecer este cambio no incurrirá en sanciones para la federación peruana como si sucederá, por ejemplo, con Indonesia, ya que no descartó la posibilidad de organizar un torneo en el futuro.

"Es oportuno señalar que las funciones de la FIFA y la FPF se centraron en la organización operativa del evento deportivo; mientras que las del Gobierno en la inversión en infraestructura de las sedes públicas, designando al Instituto Peruano del Deporte (IPD) como unidad de formulación y al Proyecto de Legado como unidad de ejecución de las obras y restauraciones necesarias para que los estadios y sedes de entrenamiento cumplieran con las condiciones necesarias exigidas por la FIFA", expresó por su parte la FPF.

La Copa del Mundo Sub 17 es la segunda sede que retira este la FIFA para un Mundial juvenil, luego de que hace unos días también quitó la organización del Mundial Sub 20 a Indonesia por motivos políticos, luego de la posición del país ante la participación de la selección de Israel por lo que se decidió cambiar la sede, misma que podría recaer ahora en Argentina, país que tiene amplias posibilidades según la FIFA.

Mientras que para la nueva sede del Mundial Sub 17, el nuevo organizador aún no se ha decidido y será en las próximas semanas cuando se anuncie, pese a esto, se descarta la posibilidad de retrasar el inicio del torneo que se mantiene en las fechas estipuladas. La Selección Mexicana de la categoría ya está clasificada para esta Copa del Mundo y ahora solo restará conocer donde se jugará.

