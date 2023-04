Presidente de la UEFA advierte sobre el caso Negreira y el Barcelona: "Es una situación muy grave"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la Unión Europea de Futbol Asociación (UEFA), Alksander Ceferin, advirtió sobre el caso que involucra al Barcelona de España y el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira en una situación que consideró "muy grave" por el alcance que podría tener y en donde ya se encuentra una instancia independiente analizando el caso.

"Es una de las situaciones más graves que yo haya visto en el futbol", dijo Ceferin en entrevista al medio Ekipa de Eslovenia sobre el tema que involucra al club español y que ha sido motivo de escándalo en La Liga y el futbol mundial. El presidente del organismo rector del futbol europeo reiteró sin más detalle la gravedad del tema y recordó que un comité disciplinario independiente se encuentra al tanto de la situación.

"No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir algo informado, la situación es sumamente grave", agregó el dirigente quien recordó que el tema si bien no tendrá consecuencias competitivas en España, si podría tenerlo en UEFA.

"Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el futbol que yo haya visto. A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescrito y no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito", reconoció Ceferin sobre el proceso que lleva actualmente el club con la justicia.

Recientemente, la Fiscalía presentó la denuncia correspondiente contra el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, los expresidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por "delito continuado de corrupción en los negocios, en modalidad de fraude deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil", según lo informado por medios españoles.

La denuncia se deriva de las investigaciones por los pagos a la empresa DASNIL 95, propiedad del exárbitro José María Enríquez Negreira, cuando ejercía su cargo como vicepresidente del CTA de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y que estaban siendo investigados desde mayo de 2022. Esta denuncia también afectará al club Barcelona como persona jurídica por lo que se podrían hacer acreedores a diversas sanciones.

