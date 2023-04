Selección Mexicana formará parte del Torneo Esperanzas de Toulon; estos serán sus próximos rivales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Sub 21 formará parte del prestigioso torneo juvenil Maurice Revello, conocido como Esperanzas de Toulon por lo que el combinado mexicano menor no se quedará sin competencia este año, luego de que la Sub 20 no pudo clasificar a la Copa del Mundo en un proceso en el que también quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 y que parecía que dejaría a una generación sin competencias importantes.

El Tri Sub 21 ya conoció a sus rivales para el certamen que se realizará en Francia desde el 5 al 18 de junio de este año. México integrará el Grupo B en donde enfrentará a Togo en su debut el 6 de junio en Aubagne. Después se medirá a la selección de Qatar el 9 de junio en Mallemort y cerrará la fase de grupos ante Australia el 12 de junio de nuevo en Aubagne. De avanzar comenzaría la siguiente ronda el 15 de junio.

Créditos: Twitter @miseleccionmx

Esta será la vigésimo sexta ocasión que México jugará este torneo que celebra su edición 49, este certamen es uno de los de mayor prestigio a nivel juvenil ya que suele contar con combinados internacionales competitivos. La mejor participación mexicana ocurrió en 2012, previo a los Juegos Olímpicos, en donde resultaron campeones al vencer en la Final a Turquía por marcador de 3-0 por lo que buscarán volver a ganar nuevamente.

Además de México y las selecciones que componen su grupo, también están invitadas Arabia Saudita, Bolivia, Costa de Marfil, Costa Rica, Francia, Japón, Panamá y Venezuela, quienes podrían ser sus rivales en la siguiente instancia. La Selección Mexicana podría conformar una plantilla interesante para este certamen con jugadores que cuentan con experiencia profesional y que también militan en el futbol del extranjero.

Entre los jugadores más destacados que podrían representar a México están Marcelo Flores del Real Oviedo, Jesús Hernández del Elche, Jordan Carrilo del Sporting de Gijón, Víctor Guzmán de Monterrey, Omar Campos de Santos o Emilio Lara del América, quienes se encuentran entre los más destacados de la generación. Mientras que las selecciones participantes también llevarán a sus principales elementos juveniles.

