¡Susto en Italia! Partido del Empoli sufrió retraso de una hora debido a un incendio en vestidores

Empoli, Italia.- Un gran susto se llevaron los equipos del Empoli y el Lecce de la Serie A de Italia debido a un incendio registrado en la zona de vestidores del Estadio Carlo Castellani por lo que el encuentro tuvo que ser retrasado una hora por las autoridades de la liga en lo que comunicaron como motivos de seguridad. De acuerdo con información de la agencia AFP hubo un principio de incendio por un corto circuito.

En varias imágenes compartidas en redes sociales se observó la llegada del cuerpo de bomberos al estadio así como su entrada a la zona de vestidores donde afortunadamente lograron controlar rápidamente el principio de incendio. El encuentro pactado paras las 18:30 locales, se jugó finalmente a las 19:30 horas con total normalidad por lo que solo quedó en un susto para ambos equipos que al final los locales ganaron por un gol.

Créditos: Twitter @GioBarsotti

El partido se resolvió en la segunda parte cuando Fabiano Parisi ingresó al área con posibilidad de anotar, pero fue derribado por Morten Hjulmand en una acción por la que el árbitro de inmediato pitó el penalti. Francesco Caputo fue el encargado de cobrar la pena máxima con un fuerte remate al centro de la portería con el que se puso arriba al minuto 62' y que al final les dio la victoria.

El técnico del equipo Paolo Zanetti habló sobre el retraso del partido, pero sobre lo que representó en función de su equipo. “Me he acostumbrado a que el equipo no acepte excusas y tampoco ha sido así. Lo que importa es cómo te preparas para el partido en una semana y cómo llegas. Eso (el retraso del partido) no puede ser un problema, pusieron los muchachos. en una gran actuación", dijo en palabras citadas por DAZN.

En otros resultados de la Serie A italiana, el Atalanta derrotó 1-3 al Cremonese, la Fiorentina dio la sorpresa al vencer 0-1 al Inter de Milán, mientras que la Juventus se impuso 1-0 al Hellas Verona. El Bolonia derrotó 3-0 al Udinese, en otro frente la Lazio superó 0-2 al Monza y el Spezia empató 1-1 ante el Salernitana de Guillermo Ochoa. En tanto que la Roma goleó 3-0 a la Sampdoria y el Milan sorprendió 0-4 al líder Napoli donde milita el mexicano Hirving 'Chucky' Lozano.

Además del Empoli, este lunes cerró la jornada 28 el encuentro entre el Sassuolo y el Torino el cual empataron a un gol con tantos de Andrea Pinamonti, quien abrió el marcador para los locales y Antonio Sanabria para el equipo visitante. la jornada 29 del futbol italiano volverá el viernes con tres partidos destacados entre los que destacan el Salernitana vs Inter, Lecce vs Napoli y Milan ante el equipo azurri.

Fuente: Tribuna, AFP, DAZN