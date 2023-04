¿Cuántos mexicanos han ganado la Copa de los Países Bajos además de Erick Gutiérrez con el PSV?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde Joaquín del Olmo con el Vitesse, hasta Jorge Sánchez con el Ajax, son 13 los futbolistas mexicanos que han militado en el futbol de los Países Bajos donde los títulos no han sido ajenos a ellos; sin embargo, pese a ganar copas y super copas, había un torneo que no se les daba y ese era la Copa de los Países Bajos (KNVB Beker), la cual si es exclusiva de unos cuantos jugadores.

Aunque tardó, para un mexicano ganar la Copa de Países Bajos ya es habitual y son ya tres ediciones consecutivas en las que un futbolista de nuestro país es campeón de este torneo. El primero en ganarla fue Edson Álvarez, quien junto al Ajax la consiguió en la temporada 2020-2021. En la Final se enfrentaron al Vitesse y le ganaron por marcador de 2-1, con lo que terminó con el pendiente que tenían los mexicanos al ganar el torneo de copa.

A la siguiente temporada, en la 2021-2022 el turno fue para Erick Gutiérrez, quien con el PSV Eindhoven superó 2-1 al Ajax en un duelo de mexicanos en la cancha donde el canterano de Pachuca fue fundamental en el resultado ya que fue quien empató el marcador con un gol de cabeza al minuto 48' que de momento le daba el empate a su equipo que iba perdiendo desde el 23', tras gol de Gravenberch. Después un gol de Gakpo decretó la victoria de los 'Granjeros'.

Ahora, Gutiérrez nuevamente se alzó con el trofeo, el cual es su segundo de manera consecutiva, luego de un partido intenso en el que se tuvo que definir en la tanda de penaltis. En donde Erick Gutiérrez no fue cobrador, pero disputó los últimos minutos del cotejo que se definió gracias a que Álvarez falló su tiro, lo que permitió que el PSV cobrara el penalti que definió la serie y con ello les otorgó el título.

De este modo la lista de futbolistas mexicanos campeones de la Copa de Países Bajos queda reducida a Edson Álvarez con el Ajax y Erick Gutiérrez con PSV. Este año la lista hubiera podido aumentar, pero la suerte no les sonrió a Jorge Sánchez ni a Santiago Giménez, que se quedaron cerca. Este trofeo es el primero para un jugador mexicano en Países Bajos, pero no sería el último ya que en la Eredivisie 'Chaquito' podría ganar con Feyenoord.

