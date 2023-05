La Lista de frases beisboleras que AMLO usó en reunión con expeloteros de MLB, ¿cuántas conoces?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un ferviente aficionado al beisbol, así lo ha demostrado en varias ocasiones y cuando tiene la oportunidad comparte sus opiniones sobre este deporte hasta en sus conferencias matutinas. También acostumbra practicarlo y también ha compartido varios momentos en los que se le ve atento a algún juego de importancia como el Clásico Mundial o la Serie Mundial.

Este fin de semana, como parte de los dos juegos de temporada regular de la Major League Baseball (MLB) en México entre los San Diego Padres y los San Francisco Giants, mandatario mexicano se reunió con los exbeisbolistas Sergio Romo y Trevor Hoffman, así como con Larry Baer, director ejecutivo de los San Francisco Giants y otros directivos de los Padres, así como de la MLB y el mexicano Alfredo Harp.

A través de sus cuentas de redes sociales, AMLO compartió que desayunó y conversó sobre beisbol con los antes mencionados y ante este acontecimiento enlistó una serie de palabras y frases beisboleras que dijo haber utilizado en esta reunión. "Macaneo, piedra, moña, ponchado, palomón, camaronear, la pelota, prospecto, bazuca, muelto, ampayita, cuchillo, josear, arreglar, pifia, maleta, cómo luce, tira aceite, mi sangre, le quemaron la garrocha, no es piñata, se la dejó en la mano", escribió el presidente.

Créditos: Instagram @lopezobrador

Y continuó con otras más como: "si así tocas no te abren ni en tu casa, esa pelota todavía no ha caído, se voló la barda, chocolate, con la carabina al hombro, la fatídica, paliza, serpentinero, lisa, recta, curva, banca, fájate y otras", compartió el mandatario mexicano quien no ha perdido oportunidad de ver los dos juegos que se han realizado en México y sobre todo del primer juego hizo una reflexión sobre lo sucedido.

En el encuentro celebrado el sábado por la tarde destacó que hubo muchos cuadrangulares, lo que dejó un abultado marcador de 16-11 en favor de Padres, por lo que el presidente mexicano tuvo una interesante opinión: "Vi parte del juego de Gigantes de San Francisco contra Padres de San Diego en la Ciudad de México. Parecía práctica de bateo o un Home Run Derby. Once macanazos", escribió.

"Aquí vuela mucho la bola, pero los pitchers de ahora son tira piedra, usan poco la moña. De todas formas fue un gran espectáculo", agregó Andrés Manuel López Obrador en referencia al primer cotejo de la MLB en suelo mexicano este año. Este domingo continuó el encuentro entre ambos equipos.

Fuente: Tribuna e Instagram @lopezobrador