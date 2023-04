María León se equivoca en el Himno Nacional durante el juego de MLB en México y recibiría multa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo se realizó el segundo partido entre los San Diego Padres y San Francisco Giants como parte de la serie de dos partidos de la Major League Baseball (MLB) que se desarrollan en México esta temporada, por lo que durante la ceremonia previa se interpreta el Himno Nacional de México, el cual en esta ocasión fue interpretado por la cantante mexicana María León, quien desafortunadamente cometió un error.

El Himno Nacional ha representado un gran riesgo de equivocación para varios artistas en diferentes eventos deportivos, pues los errores suelen ser comunes y en esta ocasión eso lo padeció la exvocalista del grupo Playa Limbo. La cantante cometió un error en la primera estrofa ya que en lugar de cantar: "Por el dedo de Dios se escribió", mencionó: "Un soldado de Dios se escribió", lo que causó extrañeza entre los asistentes.

De acuerdo con los presentes en el Estadio Alfredo Harp Helú, algunos se dieron cuenta del error por lo que se escucharon breves abucheos y chiflidos, que se calmaron rápidamente y la cantante llegó a finalizar la interpretación. A su salida del campo no hubo más comentarios, pero en las redes sociales fueron compartidos algunos videos con el fragmento en que se equivocó. Tras lo ocurrido, la jalisciense se pronunció al respecto.

A través de un mensaje escrito en sus redes sociales, María León aceptó su error y se disculpó por lo ocurrido. "Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional", mencionó la artista, quien explicó que pese al estudio que le ha dedicado a su letra, fueron los nervios los que la traicionaron esta vez debido al escenario tan imponente que representó este juego para ella.

"Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa", reconoció María en su cuenta de Twitter donde recibió respuestas de apoyo de sus seguidores, pero no podría estar exenta de una multa, ya que la ley así lo contempla. En la Ley Sobre El Escudo, La Bandera y el Himno Nacionales menciona que el uso indebido de cualquiera de los tres símbolos patrios son consideradas como una falta administrativa.

Por lo que se hacen acreedores a una sanción o multa económica de hasta diez mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual tiene un valor de 103.74 pesos de acuerdo con las última actualización del año 2023, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Fuente: Tribuna