Diego Cocca confirma posible llamado de 'Chicharito' a Selección Mexicana; fin de semana será clave

Ciudad de México.- El posible regreso de Javier 'Chicharito' Hernández a la Selección Mexicana estaría cerca de concretarse luego de que el técnico del Tri, Diego Cocca aceptó que el delantero está entre los jugadores considerados de ser llamado, aunque advirtió que su posible inclusión en la lista para el partido contra Estados Unidos todavía depende de su situación actual, pues viene regresando de una lesión y un largo periodo de inactividad.

"Tengo que evaluar no solo al jugador sino también el momento que está pasando y tengo que esperar al fin de semana para poder analizar. Yo tengo comunicación con él ('Chicharito') y quiero saber si está bien, quiero escucharlo", declaró Cocca en conferencia de prensa previo al partido amistoso. Hernández previamente ya había revelado que el entrenador del combinado nacional ya se había comunicado con él.

Créditos: FIFA.

'Chicharito' Hernández es uno de los candidatos para este partido debido a la imposibilidad de convocar a futbolistas de las ligas de Europa al tratarse de un partido fuera de la Fecha FIFA por lo que solo los jugadores que militan en la Liga MX y en la Major League Soccer (MLS) serán cedidos a las selecciones nacionales por lo que entre los futbolista de México en la liga estadounidense los candidatos serían Héctor Herrera, Javier Hernández y Efraín Álvarez.

Por otra parte, Hernández viene regresando de una lesión que lo alejó de las primeras semanas de la MLS además del periodo de descanso de la liga desde noviembre. Por ahora, el delantero mexicano regresará a los entrenamientos con el Galaxy en espera de tener actividad en el próximo partido que por lo que mencionó el entrenador argentino será clave para saber en que estado se encuentra el futbolista.

Respecto a las limitantes que representa este juego en cuestión de llamados, no es una situación que preocupe al entrenador quien está confiado de formar un buen equipo. "Tenemos a todos los jugadores que puedan representar a México y sabemos que hay muchos en la MLS y en Europa y todo tienen la posibilidad de venir y en este juego al no ser Fecha FIFA no prestarán a los jugadores y queremos armar un equipo con los mejores para enfrentar este partido”, dijo el estratega.

Estados Unidos y México se enfrentarán en una edición más del clásico de la Concacaf en un partido amistoso, que será el primer juego de este tipo para el nuevo entrenador del equipo mexicano, Diego Cocca, en un encuentro que se disputará el próximo miércoles 19 de abril. Este partido se jugará en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona a las 20:22 horas, tiempo del centro de México (19:22 horas, tiempo del pacífico).

Fuente. Tribuna, Marca, Mediotiempo