Elche busca ganar en la mesa al Barcelona por este motivo; ¿qué otra consecuencia habrá si procede?

Comparta este artículo

Elche, España- El Elche cayó por goleada 0-4 ante el Barcelona en la jornada 27 de la Liga española, pero ahora el conjunto 'franjiverde' buscará impugnar el resultado acusando una alineación indebida por parte del equipo blaugrana para lo cual ya habría hecho la correspondiente denuncia ante las autoridades deportivas, informaron medios españoles, y habrá que esperar la resolución del caso para saber si procede.

El Elche acusa la alineación de Gavi, quien fue titular y disputó 68 minutos, además de que incidió directamente en el marcador al dar la asistencia en el tercer gol del partido anotado por Robert Lewandowski al minuto 66. Al mediocampista español no le fue permitido la inscripción al primer equipo el pasado 31 de enero por lo que el club franjiverde se ampara en un artículo del reglamento de competición para asegurar que su alineación fue indebida.

Créditos: La Liga

Según el artículo 141 del Reglamento en la tramitación de las licencias de los futbolistas, menciona que "los jugadores cuya licencia se cancele, no podrán, durante el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados". No obstante en el Barcelona confían en que esto no proceda, ya que según fuentes consultadas por ESPN no existió ninguna cancelación en la licencia de Gavi.

Si bien no le fue permitido ser inscrito como jugador del primer equipo, el 21 de marzo, fue denegada por el juez y el club lo inscribió como jugador del equipo filial. Será el Comité de Competición de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) el que determine si la sanción procede o no. En caso de que esto proceda las consecuencias para el Barcelona será la derrota administrativa por 3-0, la perdida de tres puntos, además de una multa económica.

Esta sería la segunda ocasión en la que el Barcelona es denunciado por alineación indebida este año, ya que el Espanyol también acusó sobre el partido en el que se enfrentaron en el derbi catalán y donde participó Robert Lewandowski. El delantero polaco estaba suspendido y tendría que haber cumplido una sanción de tres partidos incluyendo este juego, pero finalmente le fue retirada lo que provocó la molestia de la directiva de los 'Periquitos'.

En protesta por lo ocurrido, los dirigentes del Espanyol decidieron no tener representación en el estadio. Más tarde el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ratificó la suspensión de tres partidos para Robert Lewandowski por lo que se perdió tres juegos posteriormente.

Fuente: Tribuna, ESPN